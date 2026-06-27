Более 20 человек погибли во время новой вспышки холеры в ЦАР

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) зарегистрирована вспышка холеры, которая унесла жизни 24 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе в эфире национального телевидения, передает «Синьхуа».

По словам министрв, выявлено уже 197 случаев заболевания, при уровне смертности 12,2%. Эпицентр вспышки сосредоточен в юго-западной части страны, в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания зафиксировали 14 июня. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, что позволяет снизить число летальных исходов среди госпитализированных.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что холера охватила 14 стран Африки. Наиболее масштабная эпидемия наблюдается в соседней с ЦАР Демократической Республике Конго (ДРК). Там с начала 2026 года выявлено около 21 тыс. заболевших и 726 погибших по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.