Более 20 человек погибли во время новой вспышки холеры в ЦАР
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) зарегистрирована вспышка холеры, которая унесла жизни 24 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе в эфире национального телевидения, передает «Синьхуа».
По словам министрв, выявлено уже 197 случаев заболевания, при уровне смертности 12,2%. Эпицентр вспышки сосредоточен в юго-западной части страны, в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания зафиксировали 14 июня. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, что позволяет снизить число летальных исходов среди госпитализированных.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что холера охватила 14 стран Африки. Наиболее масштабная эпидемия наблюдается в соседней с ЦАР Демократической Республике Конго (ДРК). Там с начала 2026 года выявлено около 21 тыс. заболевших и 726 погибших по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Вспышки холеры являются растущей глобальной проблемой, особенно в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, где на эти регионы приходится 98% зарегистрированных случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января по сентябрь 2025 года в мире было зафиксировано свыше 518,3 тыс. случаев холеры, из которых 6,5 тыс. оказались смертельными. Это превышает показатели 2024 года, когда от холеры погибли более 6 тыс. человек.
ВОЗ связывает рост смертности от холеры с несколькими факторами, включая военные конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменения климата. Эти условия способствуют распространению бактерии Vibrio cholerae, вызывающей заболевание, через загрязненную воду. Эксперты отмечают, что высокая летальность часто объясняется отсутствием своевременной и квалифицированной медицинской помощи, поскольку холера хорошо поддается диагностике и лечению.