Лантратову включили в состав правкомиссии по делам несовершеннолетних

Составлено ИИ-Ассистентъ

Включение Уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и других должностных лиц в правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав происходит на фоне растущей обеспокоенности проблемой подростковой преступности и неблагополучия. Например, в Саратовской области подростковая преступность выросла на 20% за год (по данным на июнь 2025 года), а в Краснодарском крае — на 2% за 10 месяцев 2025 года. Эти и другие данные указывают на необходимость усиления профилактической работы и координации усилий различных ведомств.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются ключевыми органами системы профилактики. Они занимаются выявлением и реабилитацией семей и детей в социально опасном положении, предупреждением преступности среди несовершеннолетних, профилактикой детского неблагополучия и жестокого обращения. В некоторых регионах предпринимаются шаги по реорганизации этих комиссий, например, в Пермском крае (ноябрь 2023 года), или по передаче их координации на региональный уровень в Ярославской области (с января 2026 года).

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних, в которую теперь входит Яна Лантратова, призвана централизовать и координировать эти усилия. В августе 2024 года был подписан закон о создании реестра наставников для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Решения по назначению, замене или отмене наставников принимают именно комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также в ноябре 2025 года в Саратовской области расширили полномочия региональных комиссий, обязав их вносить данные о трудных подростках и их родителях в ГИС «Профилактика» и работать с наставниками. Текущие изменения в составе комиссии направлены на повышение эффективности ее работы и комплексный подход к защите прав детей.