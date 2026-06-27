Anthropic открыла доступ к мощности

Компания Anthropic снова открыла доступ к своей мощнейшей модели искусственного интеллекта. Правда, пока только для госорганов США и некоторых американских компаний. 13 июня правительство Соединенных Штатов ограничило работу Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранцев. Модели сочли слишком опасными. Утверждается, что злоумышленники могут обойти ее механизмы защиты и использовать для атак на критические системы. Причем Fable 5 изначально появилась у всех платных пользователей. Она по-прежнему недоступна, Anthropiс продолжает переговоры с властями на ее счет. В России сервисы Anthropiс официально не работают. А за использование VPN компания может заблокировать аккаунт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Не исключено, что теперь она будет контролировать доступ еще строже, говорит гендиректор консалтинговой IT-компании Umbrella Group Станислав Мешков:

«Конечно, такие модели со временем будут становиться доступнее для более широкой аудитории. Условно, Anthropic — это бизнес, который зарабатывает на подписке к своим самым современным разработкам. Поэтому компании будут продолжать выпускать новые модели и предлагать к ним доступ на коммерческой основе. При этом, на мой взгляд, усилится контроль со стороны государств. Все больше внимания будет уделяться проверке ИИ-моделей с точки зрения национальной безопасности.

Откроют ли такие сервисы для россиян? Думаю, что в ближайшее время — нет. С одной стороны, это политический вопрос. С другой — компании учитывают репутационные риски. Любая громкая общественная кампания или негативная реакция в СМИ может обойтись им дороже, чем потенциальная прибыль от официального возвращения на российский рынок. Поэтому ожидания того, что такие сервисы вскоре начнут работать в России без ограничений, остаются весьма низкими.

Какие меры могут принять компании? Скорее всего, все больше моделей будут распространяться исключительно по подписке и все реже предоставляться для локального развертывания (on-premise). Это позволит разработчикам лучше защищать свои технологии и снизить риски использования моделей для обратного инжиниринга. В результате американские и китайские модели, вероятно, продолжат наращивать отрыв по мощности и качеству. При этом доступ к ним будет становиться более закрытым. Следствием такого тренда может стать дальнейшее отставании разработчиков из других стран, которым будет все сложнее конкурировать как за корпоративных клиентов, так и за конечных пользователей».

Накануне новую версию своей модели — GPT 5.6 — представила OpenAI. Как и в случае с Антропик, она доступна только ограниченному кругу пользователей. Всё из-за новых требований администрации США. Публичный запуск теперь возможен только после провери модели американскими властями. И логика вполне понятна, говорит эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и автор Telegram-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:

Тенденции последних лет на фоне стремительного роста возможностей больших языковых моделей и повышения того, что я обычно называю «промпт-насмотренностью», показывают: становится все очевиднее, что большие нейросети — это технологии двойного назначения. И это еще довольно консервативная оценка. Мы видим все больше примеров их военного применения, а также использования в сфере безопасности. На этом фоне каждое новое поколение моделей рассматривается прежде всего через призму потенциальных сценариев использования и связанных с ними рисков.

Поэтому решения, которые принимают государства, включая различные национальные ограничения, обусловлены именно этими соображениями. Возможности моделей продолжают расти, а понимание того, как их можно использовать и какие результаты из них можно получить, становится все более массовым. Как следствие, мы будем видеть дальнейшее усиление регуляторных и ограничительных мер. И американские власти здесь не являются исключением. По схожему пути идут Китай и другие страны. Думаю, аналогичные процессы будут происходить и у нас. Это закономерный и, на мой взгляд, неизбежный процесс, который продолжится в ближайшие годы».

Глава киберкомандования США ранее заявлял, что во время теста ИИ-модель Claude Mythos от Anthropic получила доступ к засекреченным системам «не за недели, а за часы». При этом сами разработчики оспаривают сообщение о реальном обходе защиты.