«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в Полтавской и Харьковской областях

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о повреждении своих объектов в Полтавской и Харьковской областях после удара по производственной инфраструктуре. По данным группы, пострадавших нет.

В Сумской области местные власти сообщили о повреждениях на автозаправочных станциях в Ахтырском районе. Информация о масштабах ущерба пока не приводится.

Минобороны России подчеркивает, что удары ВС РФ наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Ведомство регулярно отчитывается о поражении складов боеприпасов, горючего и мест хранения беспилотников.

26 июня российское военное ведомство заявило, что в период с 20 по 26 июня были нанесены групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ.