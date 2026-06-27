«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в Полтавской и Харьковской областях
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о повреждении своих объектов в Полтавской и Харьковской областях после удара по производственной инфраструктуре. По данным группы, пострадавших нет.
В Сумской области местные власти сообщили о повреждениях на автозаправочных станциях в Ахтырском районе. Информация о масштабах ущерба пока не приводится.
Минобороны России подчеркивает, что удары ВС РФ наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Ведомство регулярно отчитывается о поражении складов боеприпасов, горючего и мест хранения беспилотников.
26 июня российское военное ведомство заявило, что в период с 20 по 26 июня были нанесены групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ.
Удары по энергетическим и промышленным объектам в Полтавской и Харьковской областях Украины, а также Сумской области, являются частью более широкой кампании, в ходе которой российские военные целенаправленно поражают энергетическую, топливную и транспортную инфраструктуру Украины. Российское Минобороны подчеркивает, что эти удары наносятся только по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
Ранее Министерство энергетики Украины предупреждало о возможности ответных ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре, если Россия продолжит атаки на украинские энергетические объекты. В прошлом Украина уже наносила удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам, что становилось причиной роста цен на топливо и сокращения производства бензина в России, приводило к ответным ударам по украинским энергообъектам.
Повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины уже приводили к крупным аварийным отключениям электроэнергии по всей стране. Удары наносились по тепло- и гидроэлектростанциям в различных областях, включая Киевскую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Полтавскую и Харьковскую. Целью атак, по заявлениям России, также являются объекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.