Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
На саммите G7 президент США Дональд Трамп дал понять, что может пересмотреть понимания, достигнутые на встрече в Анкоридже. Об этом сообщило Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на переговорах.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
По данным издания, американский президент высказывал сомнения в отношении Владимира Путина и говорил о необходимости усилить давление на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам.
Президенты России и США встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой было урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось.
На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По его словам, господа Путин и Трамп обсуждали только предложения. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывание госсекретаря «не очень изящным». По его словам, тогда США выдвинули предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, а Россия их приняла.
Переговоры в Анкоридже 15 августа 2025 года между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом были первой личной встречей между лидерами после возвращения Трампа в Белый дом. Эти переговоры, хоть и не привели к окончательным сделкам по Украине, заложили «дух Анкориджа» — набор взаимных пониманий по урегулированию конфликта. Российская сторона настаивала, что эти понимания включали отказ Украины от членства в НАТО и сохранение за Россией тех территорий, где на референдумах люди высказались за вхождение в состав России.
Однако, впоследствии позиция США по этим договоренностям изменилась. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США отказались от предложений, сделанных ими же на саммите в Анкоридже. В то же время, европейские лидеры на саммите G7 во Франции пытались убедить Дональда Трампа пересмотреть его подход к формату украинского урегулирования и его условиям, согласованным в Анкоридже. Отмечалось, что Дональд Трамп тогда придерживался мнения, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Европейцы же выступали против подобных компромиссов, настаивая на усилении санкционного давления на Россию и необходимости неограниченной поддержки украинских вооруженных сил.