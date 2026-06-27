Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»

На саммите G7 президент США Дональд Трамп дал понять, что может пересмотреть понимания, достигнутые на встрече в Анкоридже. Об этом сообщило Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

По данным издания, американский президент высказывал сомнения в отношении Владимира Путина и говорил о необходимости усилить давление на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам.

Президенты России и США встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой было урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По его словам, господа Путин и Трамп обсуждали только предложения. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывание госсекретаря «не очень изящным». По его словам, тогда США выдвинули предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, а Россия их приняла.