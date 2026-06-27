В Миассе из-за ливней размыло дамбу и подтопило жилые дома

В Миасском городском округе (Челябинская область) из-за обильных осадков произошло разрушение защитной насыпи старого пожарного пруда в районе поселка Черновское. Инцидент привел к подтоплению 12 частных домов и ограничению движения на региональной трассе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Разлив воды произошел 27 июня. Потоком подмыло участок автодороги Миасс — Черновское (5-й км), а также местную дорогу внутри поселка. По оперативным данным, в 11 домах вода зашла в подполы, а в одном из домов — непосредственно в жилые помещения. В настоящее время уровень воды начал снижаться, на месте власти организовали откачку.

Движение транспорта на поврежденных участках временно ограничено, для жителей организован объезд. К восстановительным работам дорожные службы приступят после полного ухода воды. Ситуация находится под контролем администрации Миасса и региональных министерств: ЖКХ и дорожного хозяйства.

Евгений Рыженьков