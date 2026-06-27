МЧС опровергло сообщения о пожаре в московской бане Siberia

На территории банного комплекса Siberia на Новой Переведеновской в Москве произошло небольшое задымление. Пожара не было, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Сотрудник экстренной службы находится на месте. «Там было небольшое задымление, загорания не обнаружено. Эвакуации не было»,— заявили в ведомстве.

Несколько часов назад о возгорании на территории двухэтажного банного комплекса сообщали РЕН ТВ и Telegram-канал Shot. По данным последнего, загорелись дрова в помещении на втором этаже, после чего из здания эвакуировали 16 человек. Агентство «Москва» вскоре сообщило, что возгорание ликвидировали.