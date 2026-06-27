Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном
Военно-воздушные силы России и Китая выполнили очередное совместное стратегическое воздушное патрулирование над акваторией Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны КНР, отметив, что это уже 11-я подобная операция двух стран.
По данным китайского военного ведомства, маршрут патрулирования проходил над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над западной частью Тихого океана. В Пекине подчеркнули, что такие действия демонстрируют готовность двух стран к совместному обеспечению стабильности в регионе.
Ранее в Москве отмечали, что военное сотрудничество с Китаем носит плановый характер и продолжается вне зависимости от текущей международной обстановки. В российской стороне подчеркивали, что взаимодействие развивается как часть традиционного партнерства двух государств.
Предыдущее, десятое по счету, совместное воздушное патрулирование состоялось в декабре 2025 года и также охватывало районы западной части Тихого океана и Восточно-Китайского моря.
Совместные патрулирования России и Китая являются частью ежегодного плана военного сотрудничества и регулярно осуществляются как на море, так и в воздухе. Министерство обороны КНР отмечает, что эти действия не направлены против третьих стран и не связаны с текущей международной обстановкой.
Помимо воздушного патрулирования, Россия и Китай активно проводят совместные военно-морские учения. Например, в 2022 году было рекордное количество таких учений за последние 20 лет — шесть. В июле 2023 года Москва и Пекин провели учения «Север/Взаимодействие» в Японском море и совместное патрулирование в Тихом океане. Также в августе 2025 года запланированы военные учения «Морское взаимодействие-2025» в Японском море. Эти мероприятия направлены на укрепление военно-морского сотрудничества, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также защиту морской экономической деятельности обеих стран.
Китай и Россия рассматривают свое военное сотрудничество как фактор поддержания международной и региональной стабильности, углубляя взаимное доверие и стратегическое взаимодействие. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что обе страны должны работать над укреплением авторитета ООН и тесно координировать действия в рамках таких организаций, как ШОС и БРИКС. Ранее, в 2024 году, пограничные службы двух стран провели первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана, включавшее демонстрацию готовности к совместным действиям по пресечению угроз безопасности на море.