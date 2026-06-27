Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном

Военно-воздушные силы России и Китая выполнили очередное совместное стратегическое воздушное патрулирование над акваторией Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны КНР, отметив, что это уже 11-я подобная операция двух стран.

По данным китайского военного ведомства, маршрут патрулирования проходил над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над западной частью Тихого океана. В Пекине подчеркнули, что такие действия демонстрируют готовность двух стран к совместному обеспечению стабильности в регионе.

Ранее в Москве отмечали, что военное сотрудничество с Китаем носит плановый характер и продолжается вне зависимости от текущей международной обстановки. В российской стороне подчеркивали, что взаимодействие развивается как часть традиционного партнерства двух государств.

Предыдущее, десятое по счету, совместное воздушное патрулирование состоялось в декабре 2025 года и также охватывало районы западной части Тихого океана и Восточно-Китайского моря.