СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на «Самбекские высоты»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Предварительно, музейная экспозиция не пострадала.

В результате атаки на комплекс, по последним данным, пострадали 12 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Расследование ведут военные следственные органы СКР. Ведомство квалифицировало случившееся как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).