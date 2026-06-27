США нанесли удар по договоренностям

США ударили по Ирану. В иранском МИД это назвали вопиющим нарушением мирного соглашения. Тем временем британская служба морских торговых операций сообщает еще об одном коммерческом судне в Ормузском проливе, которое сегодня подверглось обстрелу. Согласно отчету, капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда и повреждении мостика судна. Минувшей ночью американские военные атаковали склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции на территории Исламской Республики. В Центральном командовании вооруженных сил США объяснили, что это «мощный ответ» на обстрел судна у берегов Омана. Инцидент в Ормузском проливе произошел 24 июня, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал атаку беспилотниками на коммерческое судно нарушением режима прекращения огня со стороны Ирана. Тегеран ответственность на себя не брал, однако в КСИР заявили, что соглашение предоставило Ирану контроль над судоходством в проливе. А Соединенные Штаты не следуют этим предписаниям и провоцируют Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS

После атак со стороны Вашингтона Тегеран нанес ответные удары по местам дислокации вооруженных сил США, добавили в КСИР. 26 июня Трамп в беседе с журналистами предостерег Иран о последствиях:

— Вы сказали, что Иран нарушил режим прекращения огня. А они столкнутся с какими-то последствиями? — Вы увидите. — Как вы считаете, режим прекращения огня еще действует? — Мне не нравится, что они вчера нанесли удар. Вернее, даже четыре. Это хоть и не военный, но очень дорогой корабль. Он, конечно, остался в порядке, получил небольшие повреждения. Им не следовало так поступать. Так что вы сами скоро все поймете.

Вице-президент США Джей ди Вэнс также прокомментировал удары по Ирану в соцсети Х. Он напомнил, что стороны подписали меморандум, и на насилие, по его словам, будет дан равносильный ответ. Вэнс добавил, что если в Иране есть разногласия по поводу применения документа, то «пусть звонят». Впрочем, американские чиновники в беседе с CNN допустили, что удары США не означают возобновления крупномасштабных боевых действий, по крайней мере, сейчас. Руководитель Восточного культурного Центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Раванди Фадаи согласна, что пространство для дипломатии пока осталось:

«Мы имеем дело с очередным витком эскалации, но это пока не означает окончательного срыва переговорного процесса. Стороны по-разному трактуют происходящее. Вашингтон представляет свои действия как ответ на атаку коммерческого судна в районе Ормузского пролива и нарушение существующих правил безопасности судоходства. Означает ли это конец переговоров? Не обязательно. История американо-иранских отношений показывает, что военное давление и дипломатия нередко идут параллельно.

Сейчас возможны два сценария. Первый — ограниченная эскалация: Иран отвечает в контролируемой форме, а стороны через посредников продолжают переговоры, стараясь не допустить полномасштабного конфликта. Второй сценарий связан с дальнейшим обострением. Если последуют новые удары по судоходству, американским объектам или союзникам США, риск срыва достигнутых договоренностей существенно возрастет. Почему Ормузский пролив вновь оказался в центре событий? Для Ирана это один из ключевых инструментов влияния на ситуацию в регионе и один из немногих рычагов, позволяющих компенсировать военно-политическое и экономическое превосходство США».

В центральном командовании вооруженных сил США добавили, что американские военные продолжат обеспечивать безопасное прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив. В ведомстве подчеркнули, что готовность для соблюдения всех аспектов соглашения с Ираном осталась.

Анна Кулецкая