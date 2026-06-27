Нападающий «Акрона» Беншимол вместе со сборной Кабо-Верде вышел в плей-офф ЧМ-2026

Нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол в составе сборной Кабо-Верде вышел в плей-офф чемпионата мира по футболу. Национальная команда африканского государства заняла второе место в группе H.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жилсон Беншимол выходил на поле во встрече против Уругвая, которая завершилась со счетом 2:2. Сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча в группе и 4 июля встретится с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026.

Андрей Сазонов