Глава СКР Бастрыкин хочет знать, почему девочку в Саратове заточили на пять лет

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения о незаконном удержании матерью 16-летней жительницы Заводского района Саратова. Подробности сообщили в инфоцентре федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова, Коммерсантъ Фото: Марина Окорокова, Коммерсантъ

Региональным властям стало известно об удержании ребенка в квартире, полном запрете на учебу и ограничении свободы передвижения в течение пяти лет. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад руководителя саратовского СКР Дмитрия Костина.

Ранее на ситуацию обратила внимание детский омбудсмен Саратовской области Юлия Васильева. Девушка написала уполномоченной по электронной почте, уточнив, что пыталась обратиться к правоохранителям, но не получила помощи. Госпожа Васильева связалась с ГУ МВД Саратовской области, после чего семью поставили на учет ПДН. Пострадавшей и матери оказывают психологическую помощь. Девушке обещают помочь с оформлением документов и восстановлением права на образование.

Дарья Васенина