В МИДе заявили о необходимости продумать схемы взаимодействия с Европой
После достижения целей военной операции на Украине России потребуется выработать новые форматы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.
«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру»,— сказал господин Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, в дальнейшем необходимо будет определить, каким образом европейские государства смогут участвовать в общей системе безопасности на евразийском пространстве. В МИДе считают, что речь идет о создании долгосрочной архитектуры взаимодействия.
Господин Трофимов отметил, что интерес к такому диалогу сохраняется у ряда европейских стран, среди которых он выделил Венгрию и Сербию. По его мнению, участие в подобных обсуждениях может быть расширено в будущем.
В контексте дискуссий о новой архитектуре безопасности в Евразии, Россия, по словам Сергея Лаврова, стремится превратить континент в единое пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. Эта идея активно обсуждается на таких площадках, как клуб «Валдай».
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой создания равноправной и неделимой архитектуры евразийской безопасности, которая будет открыта для всех евразийских стран, включая членов НАТО. В своем заявлении он подчеркивал, что Россия готова обсуждать систему неделимой безопасности в Евразии, а Сергей Шойгу отмечал существование перспектив для возобновления диалога с Европой.