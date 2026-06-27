В МИДе заявили о необходимости продумать схемы взаимодействия с Европой

После достижения целей военной операции на Украине России потребуется выработать новые форматы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру»,— сказал господин Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, в дальнейшем необходимо будет определить, каким образом европейские государства смогут участвовать в общей системе безопасности на евразийском пространстве. В МИДе считают, что речь идет о создании долгосрочной архитектуры взаимодействия.

Господин Трофимов отметил, что интерес к такому диалогу сохраняется у ряда европейских стран, среди которых он выделил Венгрию и Сербию. По его мнению, участие в подобных обсуждениях может быть расширено в будущем.