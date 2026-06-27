Посол РФ: товарооборот между Ираном и Россией вырос во время конфликта с США
Российский посол в Иране Алексей Дедов сообщил о росте товарооборота между Россией и Ираном на 2% за период с января по апрель 2026 года. Несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт Ирана с Израилем и США, двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику.
В интервью иранской газете Tehran Times господин Дедов отметил, что несмотря на перебои в некоторых логистических цепочках, экономическое и торговое взаимодействие между двумя странами продолжает активно развиваться. Особое внимание посол уделил эффективности международного транспортного коридора «Север — Юг».
Согласно словам дипломата, экспорт российских товаров в Иран за первые четыре месяца 2026 года вырос более чем на 56%. Общий объем грузов, перевезенных по этому коридору, достиг около 2,2 млн тонн, что на 87% больше показателей предыдущего года. Эти данные свидетельствуют о значительном увеличении транспортного потока и укреплении торговых отношений между Москвой и Тегераном, несмотря на сложные геополитические условия в регионе.
Рост товарооборота между Россией и Ираном происходит на фоне их стратегического партнёрства, которое включает не только экономическое, но и военно-техническое сотрудничество. Страны усиливают взаимодействие в условиях внешнего давления и санкций, стремясь к созданию «равноправного многополярного мира». С 2019 года действует временное соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которое в мае 2025 года будет заменено полноформатным соглашением, нацеленным на увеличение товарооборота до 12 млрд долларов.
Ключевую роль в развитии торговых связей играет международный транспортный коридор «Север — Юг», который соединяет Санкт-Петербург с портовыми городами Индии через Иран. Россия активно инвестирует в инфраструктуру этого коридора, например, в строительство последнего участка железной дороги Решт — Астара. Несмотря на обход санкций и проблемы с логистикой, Астраханская область, например, уже отмечает рост грузооборота через свои порты в иранском направлении. При этом обе страны сталкиваются с западными санкциями, что обуславливает их стремление к самообеспечению и поиску альтернативных торговых маршрутов.