Посол РФ: товарооборот между Ираном и Россией вырос во время конфликта с США

Российский посол в Иране Алексей Дедов сообщил о росте товарооборота между Россией и Ираном на 2% за период с января по апрель 2026 года. Несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт Ирана с Израилем и США, двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику.

В интервью иранской газете Tehran Times господин Дедов отметил, что несмотря на перебои в некоторых логистических цепочках, экономическое и торговое взаимодействие между двумя странами продолжает активно развиваться. Особое внимание посол уделил эффективности международного транспортного коридора «Север — Юг».

Согласно словам дипломата, экспорт российских товаров в Иран за первые четыре месяца 2026 года вырос более чем на 56%. Общий объем грузов, перевезенных по этому коридору, достиг около 2,2 млн тонн, что на 87% больше показателей предыдущего года. Эти данные свидетельствуют о значительном увеличении транспортного потока и укреплении торговых отношений между Москвой и Тегераном, несмотря на сложные геополитические условия в регионе.