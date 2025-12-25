Дал по-крупному

Несмотря на общее снижение продаж алкоголя из-за роста цен, последовавшего после повышения акцизов и минимальной розничной цены, крупнейшие производители смогли пусть и символически, но укрепить свои позиции на рынке. По итогам января—ноября 2025 года совокупная доля компаний из топ-10 составила 35%, или 65,8 млн декалитров (дал).

Как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников рынка, в январе—ноябре 2025 года доля рынка топ-10 крупнейших производителей алкоголя крепостью выше 9% (без учета игристого вина, пива, сидра и прочих напитков) составила 35%, или 65,8 млн дал. Год к году она увеличилась на 1,1 процентного пункта (п. п.). Лидирующие позиции сохранила за собой Novabev Group (водка «Белуга»): доля рынка у компании не изменилась год к году и составила 6,2%, несмотря на снижение продаж на 3,5% год к году, примерно до 11,6 млн дал.

Топ-10 производителей алкоголя* по объему розничных продаж в январе—ноябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Объем продаж (млн дал) Изменение (%) Доля (%) Изменение доли (процентные пункты) Novabev Group 11,62 -3,5 6,2 Без изменений «Татспиртпром» 10,49 -1,2 5,6 0,2 АСГ 9,56 2,4 5,1 0,3 Ladoga 6,1 23,4 3,2 0,7 Roust 6 -4,3 3,2 Без изменений «Кубань-Вино» 5,19 -12,8 2,8 -0,3 «Объединенные пензенские водочные заводы» 4,75 -17,6 2,5 -0,4 «Мордовспирт» 4,22 8,2 2,2 0,3 Stellar Group 4,03 8,1 2,1 0,2 Alvisa 3,85 -0,6 2,1 0,1 Общий объем продаж 188 -4 Открыть в новом окне *Крепче 9%, без учета игристых вин. Источник: данные участников рынка.

По данным участников рынка, у «Татспиртпрома» доля выросла на 0,2 п. п., до 5,6% (10,49 млн дал), у Алкогольной сибирской группы (АСГ) — на 0,3 п. п., до 5,1% (9,56 млн дал). Самый быстрорастущей в топ-10 стала группа Ladoga: в январе—ноябре 2025 года продажи у компании выросли на 23,4%, до 6,09 млн дал, а доля рынка — на 0,7 п. п., до 3,2%. Со снижением доли на рынке столкнулись только «Кубань-Вино» — на 0,3% год к году, до 2,8%, или 5,19 млн дал, и «Объединенные пензенские водочные заводы» — на 0,4%, до 2,5%, или 4,75 млн дал (см. таблицу).

Рост доли рынка крупнейших игроков наблюдается на фоне общего спада продаж алкогольной продукции в России. Так, по подсчетам участников рынка, в январе—ноябре 2025 года в рознице было продано 187,7 млн дал алкоголя (без учета газированных напитков), что на 4% меньше год к году.

Владелец калужского ликероводочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павел Победкин отмечает, что снижение продаж спиртного на рынке носит неравномерный характер. В первую очередь спрос сокращается у тех производителей, кто делает ставку только на классические крепкие категории — водку и коньяк. В то же время, по словам эксперта, рост доли на рынке наблюдается, как правило, у компаний с диверсифицированным портфелем напитков.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар объясняет рост доли на рынке у его компании активным развитием наиболее растущих категорий — джина, рома, виски и аперитивов. По его данным, сегмент ликероводочных изделий, куда входят вышеупомянутые напитки, в общем объеме продаж всего алкоголя у Ladoga занимает 26%. По данным аналитической компании «Нильсен», в январе—октябре 2025 года натуральные розничные продажи водки сократились на 0,2%, в то время как спрос на ром увеличился на 14,3%, джин — на 11,4%, биттеры — на 10,7%, виски — на 8,5%, текилу — на 7,3%.

В АСГ отмечают, что в январе—ноябре 2025 года водочный портфель компании вырос на 1%. В то же время продажи джина и виски у компании выросли на 37,1% и 16,7% соответственно, соджу — на 160%. При этом в АСГ фиксируют тренд на перераспределение спроса со стороны потребителей на напитки со сниженным градусом.

Сокращение продаж наблюдается в основном у региональных производителей водки, отмечает Павел Победкин.

Эти компании существуют в условиях снижения покупательной способности и низкой маржинальности, им все труднее пробиться в федеральную розницу, поясняет эксперт. Например, в январе—сентябре 2025 года реализация 15 наиболее популярных водочных брендов выросла на 6,5% год к году, до 28,55 млн дал, а их суммарная доля рынка впервые превысила 50%, следует из рейтинга A.List. Из-за повышения акцизов на спирт и рост минимальных розничных цен (МРЦ) с начала текущего года водка многих небольших и региональных производителей оказалась неконкурентоспособной. Так как с 2026 года вновь поднимут акцизы и МРЦ, небольшим игрокам на рынке станет еще тяжелее, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов.

Владимир Комаров