Офис пакуется в фонд

УК «Тэтис Кэпитал» намерена приобрести у Alias Group Бориса Юнанова 6,5 тыс. кв. м недвижимости в бизнес-центре «Авиум» недалеко от Ленинградского проспекта в Москве. Этот актив позже войдет в состав закрытого паевого инвестиционного фонда «Авиум». Эксперты оценивают сделку в 2,5–3,2 млрд руб., площади в здании могут приносить инвесторам арендный доход на уровне 13–16% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

УК «Тетис Кэпитал» договаривается с Alias Group Бориса Юнанова о покупке 6,5 тыс. кв. м офисной недвижимости в строящемся бизнес-центре «Авиум» недалеко от Ленинградского проспекта в Москве. Об этом “Ъ” рассказали стороны сделки. По их словам, сделка находится на заключительной стадии. В «Тетис Кэпитал» сообщили “Ъ”, что эти площади войдут в состав закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Авиум». Паи фонда будут доступны на Мосбирже с 1 июля.

Стоимость сделки управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает в 2,5 млрд руб., заместитель директора офисного департамента Remain Максим Кузьмин — в 2,6–3,2 млрд руб.

В УК «Тетис Кэпитал» не исключают, что позже в состав фонда может войти одно из зданий комплекса.

В этом случае стоимость сделки может достигать 15 млрд руб., по оценке директора по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрия Антонова.

В Alias Group отметили, что ЗПИФ «Авиум» позволит инвесторам вложиться в строящийся бизнес-центр с дисконтом и получать стабильный доход после его сдачи в аренду. Рентную доходность самого «Авиума» Николай Казанский оценивает на уровне 13–16% годовых. Возможный потенциал роста арендных ставок позволит инвесторам получить дополнительную премию к доходности, добавляет директор направления рынков капитала IBC Real Estate Иван Драненков. К концу года ставки аренды в бизнес-центрах Москвы увеличатся на 11% год к году, до 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитал эксперт.

УК «Тетис Кэпитал», основанная в 2010 году, специализируется на управлении ЗПИФами, в портфеле компании 48 фондов. По данным на конец 2023 года, 98,2% УК «Тетис Кэпитал» принадлежало гендиректору компании Александру Воронкову, следует из СПАРК. До 2023 года организация входила в инвестиционную группу «Тринфико».

Основным активом инвестхолдинга Alias Group, основанного Борисом Юнановым, является девелоперская компания «Неометрия» (строит преимущественно на юге России). Девелопер ввел в эксплуатацию 1,4 млн кв. м недвижимости.

В условиях критически низкой вакансии в бизнес-центрах Москвы и высокого спроса на такую недвижимость офисный сегмент сохраняет высокую инвестиционную привлекательность, отмечает Николай Казанский. Кроме того, по словам Ивана Драненкова, из-за охлаждения складского рынка многие инвесторы переориентировались на вложения в офисные объекты.

Интерес инвесторов к ЗПИФам недвижимости также находится на высоком уровне.

Николай Казанский отмечает, что девелоперы все чаще рассматривают такие фонды не только как инструмент привлечения капитала, но и как возможность монетизации крупных офисных проектов. По данным господина Драненкова, по итогам первой половины текущего года доля приобретений объектов недвижимости для последующей упаковки в ЗПИФы достигла 20%, это максимальный показатель за последние десять лет. На офисные объекты в составе ЗПИФов, по подсчетам эксперта, в январе—июне пришлось 9 млрд руб., что в три раза больше год к году.

София Мешкова