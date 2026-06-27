В Подмосковье два человека погибли после отравления мефедроном на вечеринке

Подростки отравились мефедроном на вечеринке в подмосковном Солнечногорске. Два человека погибли, еще шесть госпитализированы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Информацию о массовом отравлении подтвердила Солнечногорская городская прокуратура. По ее данным, двое пострадавших умерли до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Назначены доследственная проверка и судебно-медицинские экспертизы.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что молодые люди на вечеринке употребляли алкоголь. По предварительным данным, неизвестный предложил им порошок белого цвета, после употребления которого всем стало плохо. Свертки с веществом изъяты.

Областной СКР подтвердил, что причиной смертельного отравления могло стать употребление наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).