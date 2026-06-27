Из Челябинска в июле запустят прямые рейсы в Абхазию

С 17 июля из международного аэропорта Челябинск им. Курчатова открывается регулярное авиасообщение с Сухумом (Республика Абхазия). Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind, сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно расписанию авиаузла, рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Челябинска назначен на 05:10 по местному времени. Время в пути составит три с половиной часа. Для выполнения программы перевозчик задействует узкофюзеляжные самолеты Boeing 737-800. Минимальная стоимость билета в одну сторону — 12 тыс. руб.

Помимо Челябинска, прямые рейсы в Сухум Nordwind запускает из Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани и Омска.

Евгений Рыженьков