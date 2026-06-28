Жилье сжалось в объемах

Застройщики жилья Москвы отреагировали на резкое падение спроса снижением числа новых проектов. По предварительным итогам первого полугодия на рынок выведено 940 тыс. кв. м квартир, это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение предложения позволяет застройщикам повышать цены, которые за год выросли на 20,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В январе—июне объем нового предложения в новостройках, расположенных в старых границах Москвы, сократился на 31% год к году, до 940 тыс. кв. м, следует из предварительных оценок Ricci, с которыми ознакомился “Ъ”. Относительно аналогичного периода 2024 года показатель сократился еще заметнее, на 54%, уточняют консультанты. Первая половина текущего года может продемонстрировать рекордно низкий объем новых запусков с 2021 года, отмечают в компании.

Нисходящую динамику заметили и другие аналитики. В bnMAP.pro в этом году зафиксировали запуск 42 новых проектов, из которых 28 — дома по реновации и 14 — от коммерческих девелоперов. В первом полугодии 2025 года застройщики вывели на рынок 61 новый проект: 34 — по реновации и 27 — от рыночных игроков. По данным Dataflat.ru, в январе—мае девелоперы открыли продажи в 15 проектах на 320 тыс. кв. м, в аналогичном периоде прошлого года — в 12 комплексах на 490 тыс. кв. м. Таким образом, выведенные в продажу объемы сократились на 34% год к году.

Снижение девелоперской активности связано с падением спроса, констатирует основатель bnMap.pro Ирина Доброхотова. В январе—мае в новостройках в старых границах Москвы было продано 16,9 тыс. лотов, что на 31% меньше год к году, подсчитал CEO Dataflat.ru Александр Пыпин. Наиболее существенное снижение фиксируется в комфорт-классе, где спрос снизился на 36% по объему площади и на 40% по количеству лотов, уточняют в Nikoliers. Директор по развитию департамента жилой недвижимости компании Анна Мурмуридис связывает это с ограничением массовых инструментов продаж и с вымыванием наиболее ликвидного предложения в более ранние периоды.

Сдержанная девелоперская активность также связана с высокой стоимостью заемного финансирования, из-за чего застройщики концентрируются на реализации уже строящихся объектов и более консервативно подходят к запуску новых проектов и очередей строительства, поясняет заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.

Наиболее заметное снижение активности наблюдается в сегментах новостроек классов комфорт и бизнес, традиционно формирующих основной объем нового предложения.

В массовом сегменте количество лотов в продаже снизилось на 31,6%, до 10,3 тыс., в бизнес-классе — на 9,9%, до 21,3 тыс., подсчитали в «Метриуме». Нишу недорогого жилья в городе все больше формирует Московский фонд реновации, у которого есть расширенные возможности оптимизации себестоимости и доступа к финансированию, добавляет Александр Пыпин.

В департаменте градостроительной политики Москвы сообщили “Ъ”, что реализуемый мэрией проект «Московские кварталы» предлагает покупателям квартиры в более чем 270 домах по всему городу. За первый год работы с мая 2025 года было реализовано почти 5 тыс. квартир общей площадью более 270 тыс. кв. м, уточнили там.

Растет активность девелоперов высокобюджетных проектов. В этом сегменте в Москве объем предложения вырос на 11,4% год к году, до 2,3 тыс. лотов, при падении спроса на 27% (см. “Ъ” от 23 июня). Многие новые проекты уже давно спроектированы, поясняет коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Дальнейшая заморозка площадок отрицательно сказалась бы на финансовой модели стартующих комплексов, уверен он.

Сдерживание новых проектов позволяет девелоперам при падении спроса не только не снижать цены, но повышать их. В мае средняя стоимость строящегося в Москве жилья в экспозиции выросла на 20,3% год к году, до 826,6 тыс. руб. за 1 кв. м, в сделках показатель увеличился на 19,2%, до 577,4 тыс. руб., подсчитали в bnMap.pro. Ирина Доброхотова напоминает, что средние показатели отражают не только реальный рост цен, но и смещение предложения в более дорогие сегменты.

Предпосылок для роста спроса в ближайшее время госпожа Доброхотова не видит. Дмитрий Проскурин считает, что в дальнейшем девелоперы могут еще замедлить темпы стартов, чтобы не допустить затоваривания. Ситуация кардинально может поменяться только через три-четыре года, резюмирует президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Дарья Андрианова