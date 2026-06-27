Минобороны сообщило о перехвате 511 беспилотников и трех ракет «Фламинго»

Российские военные за сутки уничтожили 511 украинских беспилотников самолетного типа, а также три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство уточнило, что средствами ПВО также были сбиты 16 управляемых авиационных бомб.

В ночь на 27 июня над 11 российскими регионами перехватили и уничтожили еще 175 беспилотников. По данным министерства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и акваторией Черного моря.