ВС России заняли село Новоскелеватое в Днепропетровской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Взятие Новоскелеватого подразделениями группировки войск «Восток» является частью более широкого наступления российских сил в Днепропетровской и Запорожской областях. С начала ноября (2025 года) группировка «Восток» расширяет зону контроля и продвинулась вглубь этих областей более чем на 230 кв. км, заняв 13 населенных пунктов. Российские войска также развивают наступление на территории Днепропетровской области для создания буферной зоны.

В целом, по состоянию на конец 2025 – начало 2026 года, российские войска продолжали активные наступательные действия на различных направлениях, включая Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. За первые две недели января 2026 года под контроль России перешло восемь населенных пунктов в зоне СВО и более 300 кв. км территории.