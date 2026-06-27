Сильные дожди прогнозируют на территории Свердловской области

Ливни и грозы ожидаются на территории Свердловской области, следует из данных Уральского гидрометцентра. По данным синоптиков, в воскресенье, 28 июня, будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, сильный ливень. В отдельных районах возможны гроза, град, ночью и утром — туман. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области температура ночью составит +14...+19°, на крайнем юго-западе до +9°, днем +23...+28°, на востоке до +31°. В Екатеринбурге в воскресенье ночью ожидается сильный дождь, температура воздуха будет +14°, днем также будет дождливо, +18°.

В понедельник, 29 июня, на территории области будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере региона возможен сильный дождь с грозой. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью — +13...+18°, в горах до +8°, днем поднимется до +21...+26°. В уральской столице в понедельник также ожидается небольшой дождь, ночью туман, температура — +20°, днем +21°.

Во вторник, 30 июня, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в горах — до сильного. Возможна гроза, ночью и утром будет туманно. Ночью температура составит +10...+15°, в горах до +5°, днем — +17...+22°. В Екатеринбурге во вторник ночью ожидается дождь, +11°, днем температура поднимется до +21°.