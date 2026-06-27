В Турции представили проект воздушного такси для бизнес-поездок
В Анкаре представили проект воздушного такси, который должен позволить предпринимателям совершать междугородние перелеты без привязки к регулярному расписанию авиакомпаний. Стоимость поездки на первом этапе составит около $1,5 тыс., сообщает телеканал Haber Global.
Новая система предусматривает выполнение рейсов по запросу на легких самолетах. Пассажиры смогут самостоятельно выбирать время вылета и направление, что должно сократить время на деловые поездки между городами.
Разработчики проекта рассчитывают создать сеть авиационных площадок, благодаря которой бизнесмены смогут в течение одного дня вылететь в другой город, провести встречи и вернуться обратно. Для перевозок планируется использовать четырехместные самолеты, рассчитанные на трех пассажиров.
По данным турецких СМИ, перелет по маршруту Анкара—Бодрум для трех человек будет стоить около $1,5 тыс., тогда как аналогичная поездка на бизнес-джете обходится примерно в $6 тыс. Проект уже получил положительные оценки на этапе презентации.
Инициатива Турции по развитию воздушного такси для бизнес-поездок совпадает с общим трендом на рост делового туризма, особенно после 2022 года. Многие российские компании активно ищут новых партнеров и открывают филиалы за рубежом, в том числе в Турции. Это приводит к увеличению числа заграничных командировок, которые в первые четыре месяца 2023 года выросли на 87% год к году по данным «Аэроклуба», а в 2024 году совокупное число бронирований деловых туристов увеличилось более чем в полтора раза.
Турция является одним из наиболее востребованных направлений для деловых поездок, занимая лидирующие позиции наряду с Китаем, ОАЭ и Казахстаном. Зарубежные направления в 2024 году составили 18% от всех деловых поездок, хотя до кризиса эта доля достигала 24% в 2019 году. Рост спроса на бизнес-поездки в Турцию объясняется поиском новых логистических цепочек и налаживанием рабочих отношений в условиях санкций.