В Турции представили проект воздушного такси для бизнес-поездок

В Анкаре представили проект воздушного такси, который должен позволить предпринимателям совершать междугородние перелеты без привязки к регулярному расписанию авиакомпаний. Стоимость поездки на первом этапе составит около $1,5 тыс., сообщает телеканал Haber Global.

Новая система предусматривает выполнение рейсов по запросу на легких самолетах. Пассажиры смогут самостоятельно выбирать время вылета и направление, что должно сократить время на деловые поездки между городами.

Разработчики проекта рассчитывают создать сеть авиационных площадок, благодаря которой бизнесмены смогут в течение одного дня вылететь в другой город, провести встречи и вернуться обратно. Для перевозок планируется использовать четырехместные самолеты, рассчитанные на трех пассажиров.

По данным турецких СМИ, перелет по маршруту Анкара—Бодрум для трех человек будет стоить около $1,5 тыс., тогда как аналогичная поездка на бизнес-джете обходится примерно в $6 тыс. Проект уже получил положительные оценки на этапе презентации.