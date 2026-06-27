Удмуртия вошла в топ-10 регионов по снижению спроса на отели в июле—августе

Количество гостиничных бронирований в Удмуртии на июль—август сократилось на 17,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на платформу Travelline. По динамике спада республика заняла девятое место среди регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в отелях республики за год выросла на 17,3%, достигнув 7,7 тыс. руб. Самое крупное снижение наблюдается в Севастополе — на 43,1%. В Крыму спад на 30,9%. Снижение спроса на полуостров связано со сложной ситуацией с функционированием транспорта и инфраструктуры в регионе из-за регулярных атак со стороны ВСУ. Аналитики отмечают ограничения на отпуск топлива, перебои с электроснабжением и работой Крымского моста.

В таких условиях туристический поток смещается с юга на центральную часть России, Сибирь и Дальний Восток.

Подробнее об этом читайте в материале «Разворот на Восток».