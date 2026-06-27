США готовят визит Трампа в Индию в начале следующего года

Администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку его поездки в Индию, которая может состояться в начале следующего года. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью индийскому информационному агентству IANS. Он добавил, что американская сторона рассчитывает организовать визит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

По словам господина Рубио, перед поездкой президента он сам планирует посетить Индию до конца текущего года для подготовки необходимых мероприятий. Последний раз Дональд Трамп приезжал в страну в феврале 2020 года.

В Госдепартаменте считают отношения Вашингтона и Нью-Дели тесными и отмечают укрепление контактов после встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7. Американская сторона рассматривает Индию как одного из ключевых партнеров в регионе.