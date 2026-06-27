США готовят визит Трампа в Индию в начале следующего года
Администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку его поездки в Индию, которая может состояться в начале следующего года. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью индийскому информационному агентству IANS. Он добавил, что американская сторона рассчитывает организовать визит.
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
По словам господина Рубио, перед поездкой президента он сам планирует посетить Индию до конца текущего года для подготовки необходимых мероприятий. Последний раз Дональд Трамп приезжал в страну в феврале 2020 года.
В Госдепартаменте считают отношения Вашингтона и Нью-Дели тесными и отмечают укрепление контактов после встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7. Американская сторона рассматривает Индию как одного из ключевых партнеров в регионе.
Отношения между Индией и США в последние годы были напряжёнными из-за политики тогдашнего президента Дональда Трампа, который неоднократно угрожал Индии повышением пошлин (до 50%) за закупки российской нефти. Трамп критиковал Индию за «отвратительные» тарифные барьеры и заявлял, что её экономика «мертва». Эти действия привели к тому, что Индия, позиционирующая себя как самостоятельное государство, стала искать сближения с Китаем и Россией, отступая от стратегического партнёрства с США, которое активно выстраивалось предыдущими американскими администрациями. Индия стала первой страной, которая научилась эффективно противостоять санкционному давлению Запада, используя это как инструмент укрепления экономического суверенитета.
В августе 2025 года Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Индии повышением пошлин, если она не прекратит закупки российской нефти. Это произошло после того, как в июле Индия оказалась под давлением с его стороны. В сентябре 2025 года Нарендра Моди даже не поехал на сессию Генассамблеи ООН из-за напряженных отношений с США. При этом администрация Трампа стремилась укрепить отношения с Индией как одним из ключевых партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, видя в ней противовес усилению Китая. Индия также поддерживала инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на напряжённость, к лету 2026 года риторика Трампа смягчилась, и он заявил, что «любит индийского премьер-министра», хотя это и не помогло организовать саммит QUAD. Перед визитом Трампа госсекретарь Марко Рубио планирует посетить Индию для подготовки.