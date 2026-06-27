На южном берегу Крыма произошел лесной пожар на площади 3,2 гектара

На южном берегу Крыма, в районе Ялты у подножия горы Ай-Петри, произошел лесной пожар. Возгорание лесной подстилки охватило площадь 3,2 гектара, сообщила пресс-служба крымского главка МЧС.

К 9:20 мск спасателям удалось стабилизировать ситуацию и локализовать очаг горения. Для ликвидации пожара привлекли 98 человек и 24 единицы техники. В тушении огня участвуют пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, горноспасатели из отряда «Крым-Спас», представители учреждения «Заповедный Крым» и волонтеры.

Угрозы для населенных пунктов нет. В регионе с 24 июня действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры и использовать открытый огонь в лесах и на прилегающих территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.