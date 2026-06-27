На южном берегу Крыма произошел лесной пожар на площади 3,2 гектара
На южном берегу Крыма, в районе Ялты у подножия горы Ай-Петри, произошел лесной пожар. Возгорание лесной подстилки охватило площадь 3,2 гектара, сообщила пресс-служба крымского главка МЧС.
К 9:20 мск спасателям удалось стабилизировать ситуацию и локализовать очаг горения. Для ликвидации пожара привлекли 98 человек и 24 единицы техники. В тушении огня участвуют пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, горноспасатели из отряда «Крым-Спас», представители учреждения «Заповедный Крым» и волонтеры.
Угрозы для населенных пунктов нет. В регионе с 24 июня действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры и использовать открытый огонь в лесах и на прилегающих территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Регулярное введение особых противопожарных режимов — характерная мера для Крыма. Так, с 17 апреля 2024 года на полуострове действовал особый противопожарный режим, его действие неоднократно продлевали, например, до 28 августа прошлого года. Похожие меры принимаются и в 2025 году: с 1 мая 2025 года на территории Крыма также введён особый противопожарный режим в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности, а также усилением ветра и рисками крупных возгораний сухой растительности.
Основной причиной крупных лесных пожаров в Крыму часто становится неосторожное обращение с огнем. Например, в августе 2024 года замначальника МЧС по Республике Крым Игорь Скуртул заявил, что к пожару в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, охватившему порядка 150 га, привело разведение открытого огня в лесном массиве. Он также отметил, что около 80% из 2800 пожаров, произошедших в Крыму, вызваны этой причиной. Власти Крыма планируют выделять средства на мероприятия по профилактике лесных пожаров, а виновным в нарушении правил пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность.