Подростка отправили в СИЗО по делу о жестоком убийстве группой лиц в Ижевске

Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО 15-летнего фигуранта уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц (ст. 105 УК, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Обвиняемый, его законный представитель и защитник просили инстанцию назначить домашний арест. Суд решил заключить несовершеннолетнего под стражу до 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, ранее в СИЗО отправили второго фигуранта дела — 18-летнего жителя Ижевска. Следствие считает, что обвиняемые поссорились с 25-летним горожанином во время распития спиртного в квартире по улице Орсовской, избили его, после чего один из подсудимых взял нож и нанес пострадавшему множество ударов в область различных частей тела. От полученных травм тот скончался в больнице.