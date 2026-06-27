ВСУ ударили по автомобилю «Тепловодоканала» в Энергодаре
В Энергодаре в результате ночной атаки с использованием FPV-дрона был уничтожен рабочий автомобиль коммунального предприятия «Тепловодоканал». Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале.
После попадания дрона машина полностью сгорела, однако обошлось без пострадавших. По словам господина Пухова, обстановка в городе остается сложной, но управляемой. Он отметил, что все городские службы продолжают работать в штатном режиме, понимают свою ответственность и находятся на своих местах.
Мэр выразил благодарность коммунальщикам и специалистам за проявленное мужество и профессионализм.
Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее ВСУ наносили удары по зданию администрации, жилым домам, автозаправкам и въезду в город, а также по школам и объектам коммунальной инфраструктуры, включая подстанции.
Мэр города Максим Пухов заявлял в ноябре 2025 года, что, несмотря на частые попытки атак дронами, украинской армии удается причинить ущерб только в исключительных случаях, так как город неплохо защищен системами РЭБ и ПВО. Городские власти занимались созданием парка резервных электрогенераторов и трансформаторного оборудования, чтобы минимизировать последствия ударов по энергетике. Однако, в конце мая 2026 года сообщалось, что после массированной атаки ВСУ Энергодар оставался практически без связи и частично без электричества. Также в мае из-за удара дрона по автомобилю погиб житель города.
Пострадавшие при атаках ВСУ автомобили, в том числе легковые, фиксировались и в других регионах России, например, в Белгородской, Курской и Орловской областях. Эти атаки приводили к повреждениям инфраструктурных объектов, жилых домов и транспортных средств. В Белгородской области осенью 2025 года сообщалось о ранении мирной жительницы из-за удара дрона по движущемуся автомобилю.