ВСУ ударили по автомобилю «Тепловодоканала» в Энергодаре

В Энергодаре в результате ночной атаки с использованием FPV-дрона был уничтожен рабочий автомобиль коммунального предприятия «Тепловодоканал». Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале.

После попадания дрона машина полностью сгорела, однако обошлось без пострадавших. По словам господина Пухова, обстановка в городе остается сложной, но управляемой. Он отметил, что все городские службы продолжают работать в штатном режиме, понимают свою ответственность и находятся на своих местах.

Мэр выразил благодарность коммунальщикам и специалистам за проявленное мужество и профессионализм.