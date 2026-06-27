FT узнала о призыве стран Балтии к ЕС ускорить запрет на российскую нефть
Латвия, Литва и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой в кратчайшие сроки ввести запрет на импорт российской нефти. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, эта тема обсуждалась на встрече министров энергетики в пятницу на фоне подписания соглашения между США и Ираном.
Представители трех прибалтийских стран призвали ЕС представить план поэтапного отказа от российской нефти. По сведениям источников, близких к переговорам, еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен воздержался от комментариев во время закрытого заседания. Позже он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке может помочь избежать дефицита авиационного топлива в Европе, но восстановление нормального состояния нефтяного рынка займет несколько месяцев, а газового – несколько лет.
Министр энергетики Польши Войцех Врохна заявил журналистам, что Варшава настаивает на полном отказе от российских поставок нефти к концу текущего года. Он осознает риски, связанные с ростом цен и снижением конкурентоспособности, но считает это необходимой ценой за энергетическую независимость Европы от российских ресурсов.
При этом в ЕС ожидается сопротивление инициативе со стороны Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. Российские власти ранее предупреждали о негативных последствиях полного эмбарго, в том числе о повышении стоимости энергоресурсов и необходимости закупать сырье через посредников.
Дискуссии внутри ЕС по поводу санкций против российской нефти ведутся уже давно. Так, Европейский союз отказался от полного запрета на импорт российской нефти в 21-м пакете санкций, сосредоточившись на корректировке действующего механизма ограничения цен. При этом существовала возможность заморозить потолок цен на российскую нефть на текущем уровне или установить предельное значение в $60 за баррель, хотя средняя цена Urals в августе 2023 года уже превышала этот потолок, достигая $75 за баррель, а в июле 2023 года — $64,37 за баррель. Власти США, в свою очередь, ранее оказывали давление на европейские страны, требуя полного отказа от российской нефти и вводя санкции против трейдеров, работающих с ней. Однако ЕС пока не намерен ограничивать покупку российской нефти, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это «второстепенной проблемой» в сентябре 2025 года.
Запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов по морю действовал с декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — с февраля 2023 года. Потолок цен на морские поставки российской нефти был установлен на уровне $60 за баррель, а в текущем году снижен до $44,1 за баррель. Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки в рамках потолка цен до конца 2027 года. При этом Венгрия и Словакия, как и в ситуации с предложением Еврокомиссии по газу в 2025 году, выражали сопротивление санкциям, добиваясь уступок, поскольку сильно зависят от российских поставок.