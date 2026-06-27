FT узнала о призыве стран Балтии к ЕС ускорить запрет на российскую нефть

Латвия, Литва и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой в кратчайшие сроки ввести запрет на импорт российской нефти. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, эта тема обсуждалась на встрече министров энергетики в пятницу на фоне подписания соглашения между США и Ираном.

Представители трех прибалтийских стран призвали ЕС представить план поэтапного отказа от российской нефти. По сведениям источников, близких к переговорам, еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен воздержался от комментариев во время закрытого заседания. Позже он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке может помочь избежать дефицита авиационного топлива в Европе, но восстановление нормального состояния нефтяного рынка займет несколько месяцев, а газового – несколько лет.

Министр энергетики Польши Войцех Врохна заявил журналистам, что Варшава настаивает на полном отказе от российских поставок нефти к концу текущего года. Он осознает риски, связанные с ростом цен и снижением конкурентоспособности, но считает это необходимой ценой за энергетическую независимость Европы от российских ресурсов.

При этом в ЕС ожидается сопротивление инициативе со стороны Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. Российские власти ранее предупреждали о негативных последствиях полного эмбарго, в том числе о повышении стоимости энергоресурсов и необходимости закупать сырье через посредников.