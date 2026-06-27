В МВД рассказали о схеме мошенников с заменой домофона
МВД России предупредило о новой схеме мошенников, которые обманывают граждан под предлогом замены домофона, пишет ТАСС. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками управляющей компании, сообщая о необходимости замены оборудования. Во время разговора они просят жертву перезвонить на якобы горячую линию для уточнения деталей.
После обратного звонка гражданин попадает на других мошенников, выдающих себя за работников службы поддержки. Они просят предоставить персональные данные, а затем подключаются лжепредставители правоохранительных органов. Под предлогом угрозы сохранности денежных средств и обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины, эти фальшивые силовики убеждают перевести деньги на «безопасный счет».
В результате жертвы теряют все свои сбережения. МВД отмечает, что данная схема является новой разновидностью старой мошеннической уловки с заменой домофона, но с добавлением этапа обратного звонка.
Схемы с заменой домофонов и кодов от них являются одними из распространённых способов мошенничества, наряду с обманом при купле-продаже товаров в интернете и звонками от мнимых сотрудников банка. В 2024 году 40% преступлений в России было совершено с использованием IT-технологий, а ущерб от действий кибермошенников вырос на 36%, достигнув 200 млрд рублей. Мошенники также используют схемы, где пугают жертв информацией о взломе аккаунта на «Госуслугах» и «финансировании ВСУ», а также предлагают переводить деньги на «безопасные счета». Такие схемы заставляют пострадавших отдавать свои сбережения, продавать имущество или брать кредиты, как это произошло с жительницей Анапы, которая лишилась квартиры и сбережений на сумму более 6,5 млн рублей. Схожим образом, житель Чистополя потерял почти полмиллиона рублей, а нижегородская пенсионерка лишилась 6,5 млн рублей.