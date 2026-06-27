В МВД рассказали о схеме мошенников с заменой домофона

МВД России предупредило о новой схеме мошенников, которые обманывают граждан под предлогом замены домофона, пишет ТАСС. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками управляющей компании, сообщая о необходимости замены оборудования. Во время разговора они просят жертву перезвонить на якобы горячую линию для уточнения деталей.

После обратного звонка гражданин попадает на других мошенников, выдающих себя за работников службы поддержки. Они просят предоставить персональные данные, а затем подключаются лжепредставители правоохранительных органов. Под предлогом угрозы сохранности денежных средств и обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины, эти фальшивые силовики убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

В результате жертвы теряют все свои сбережения. МВД отмечает, что данная схема является новой разновидностью старой мошеннической уловки с заменой домофона, но с добавлением этапа обратного звонка.