Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну
Апелляционный суд Калифорнии отклонил жалобу голливудского продюсера Харви Вайнштейна на обвинительный приговор по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе, но постановил пересмотреть наказание. Об этом пишет Variety.
Харви Вайнштейн
Фото: AP
В декабре 2022 года суд присяжных признал 74-летнего Вайнштейна виновным по трем пунктам — изнасиловании и двум случаям сексуализированного насилия в отношении итальянской модели и актрисы. Судья приговорила его к 16 годам заключения.
Защита Вайнштейна требовала отменить вердикт, ссылаясь на ошибки судьи при допуске свидетельских показаний. Однако коллегия единогласно признала аргументы неубедительными и оставила обвинение в силе. Вместе с тем, назначение нового приговора связано с тем, что при вынесении 16-летнего срока судья учла предыдущую судимость Вайнштейна в Нью-Йорке, которая позднее была отменена.
В связи с этим срок может быть сокращен примерно на два года, если учесть возможное снижение наказания по основному эпизоду.
Ранее в Нью-Йорке обвинения в изнасиловании, выдвинутые актрисой Джессикой Манн, были сняты после того, как присяжные не смогли прийти к единому вердикту после трех судебных процессов. Вайнштейн также ожидает решения по делу о сексуальном насилии в отношении Мириам Хейли.
Обвинения против Вайнштейна выдвинули более 80 женщин, включая известных актрис. Расследования и публикации осенью 2017 года инициировали движение #MeToo. Ранее суд уже отменял первоначальный приговор 2020 года по процессуальным причинам. Сам продюсер, передвигающийся в инвалидной коляске, продолжает отрицать вину и настаивает на обоюдном согласии.
В апреле 2024 года Высший суд штата Нью-Йорк уже отменил первоначальный приговор Харви Вайнштейну от 2020 года (23 года тюрьмы) по обвинениям в изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году, сославшись на «вопиющие» нарушения во время судебного процесса. Однако в июне 2025 года суд Нью-Йорка вновь признал Вайнштейна виновным в принуждении к сексу по эпизоду 2006 года, решение по эпизоду 2013 года должно было быть принято позже.
Несмотря на отмену приговора в Нью-Йорке и пересмотр наказания в Калифорнии, Харви Вайнштейн остается под стражей. Ему, 74-летнему продюсеру, несколько раз требовалась госпитализация, а в октябре 2024 года у него диагностировали рак костного мозга. В марте 2026 года Вайнштейн давал интервью из тюрьмы, где жаловался на условия содержания и угрозы со стороны других заключенных, утверждая, что не признает вину и все сексуальные контакты были по обоюдному согласию.