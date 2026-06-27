Мошенники придумали схему с фейковыми оповещениями о БПЛА
Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках БПЛА, а затем говорят якобы о взломе личного кабинета госсервисов и вынуждают перезвонить на линию поддержки. О новой мошеннической схеме рассказали «РИА Новости» в компании по кибербезопасности F6.
Злоумышленники используют фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на такие сайты могут распространять в том числе через тематические, домовые и районные чаты и комментарии к постам в верифицированных каналах. В качестве примера в F6 назвали сайты «Радар РФ — Система оповещения населения» или «Ваша тревога».
По цветовому оформлению и названию мошеннический сайт напоминает проект общественного движения. Его главная страница заполнена кнопками и элементами красного цвета, почти в каждом есть слова «угроза» и «опасность», уточняет F6. На сайте просят ввести шестизначный код, чтобы подключить уведомления. После жертва получает сообщение о взломе личного кабинета и номер телефона «выделенной линии поддержки». Под видом службы поддержки ответит оператор мошеннического колл-центра.
«Могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования "задекларировать" или "спасти" денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых сотрудников спецслужб, в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям»,— перечислили в компании вероятные сценарии развития событий.
Телефонные мошенники по-прежнему остаются одним из главных видов киберпреступности в России. По оценке Генпрокуратуры, в 2025 году в стране зарегистрировано свыше 675 тыс. преступлений в сфере информационных технологий и почти каждое третье преступление сегодня связано с цифровой средой.
Подробности — в материале «Ъ» «Звонки и вызовы».
В России наблюдается значительный рост киберпреступности. По оценкам ФСБ России, в 2024 году ущерб от киберпреступлений составил более 170 млрд рублей. В 2025 году Госдума приняла правительственный законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников. С 1 марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги» или МФЦ, и этой услугой уже воспользовались 10 миллионов человек. С 1 сентября 2025 года также будет введен механизм самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи.
Мошенники активно используют методы социальной инженерии, цель которых — манипулирование людьми для получения конфиденциальной информации или совершения противоправных действий путём обмана. Они часто создают стрессовые условия, чтобы человек не мог рационально мыслить. По словам экспертов, мошенники могут использовать даже искусственный интеллект для совершенствования своих схем, например, для создания дипфейков, которые позволяют имитировать голоса или видеоизображения.