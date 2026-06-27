Мошенники придумали схему с фейковыми оповещениями о БПЛА

Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках БПЛА, а затем говорят якобы о взломе личного кабинета госсервисов и вынуждают перезвонить на линию поддержки. О новой мошеннической схеме рассказали «РИА Новости» в компании по кибербезопасности F6.

Злоумышленники используют фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на такие сайты могут распространять в том числе через тематические, домовые и районные чаты и комментарии к постам в верифицированных каналах. В качестве примера в F6 назвали сайты «Радар РФ — Система оповещения населения» или «Ваша тревога».

По цветовому оформлению и названию мошеннический сайт напоминает проект общественного движения. Его главная страница заполнена кнопками и элементами красного цвета, почти в каждом есть слова «угроза» и «опасность», уточняет F6. На сайте просят ввести шестизначный код, чтобы подключить уведомления. После жертва получает сообщение о взломе личного кабинета и номер телефона «выделенной линии поддержки». Под видом службы поддержки ответит оператор мошеннического колл-центра.

«Могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования "задекларировать" или "спасти" денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых сотрудников спецслужб, в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям»,— перечислили в компании вероятные сценарии развития событий.

Телефонные мошенники по-прежнему остаются одним из главных видов киберпреступности в России. По оценке Генпрокуратуры, в 2025 году в стране зарегистрировано свыше 675 тыс. преступлений в сфере информационных технологий и почти каждое третье преступление сегодня связано с цифровой средой.

Подробности — в материале «Ъ» «Звонки и вызовы».