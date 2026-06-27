В ЕС объяснили невозможность заставить третьи страны соблюдать санкции против РФ

Санкции против России не утверждены мандатом ООН и не являются юридически обязательными с точки зрения международного права, заявил спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в интервью Kyiv Independent. «Моральная и экономическая сила» ограничейний держится на антироссийской коалиции, которой ЕС располагает, рассказал дипломат.

Для борьбы с обходом ограничений господин О'Салливан иногда посещает третьи страны, которые не участвуют в санкциях, сообщил он. «Я провел много времени в Центральной Азии, на Кавказе, в Турции, Сербии, ОАЭ и Юго-Восточной Азии»,— сказал дипломат. Как уточняет Kyiv Independent, в итоге несколько государств из этого списка сами попали в санкционные перечни ЕС, чтобы Москва не могла использовать их для обхода ограничений.

Спецпредставитель отметил, что временные послабления в отношении российских энергоносителей, на которые США и Великобритания пошли в начале 2026 года из-за скачка цен, не означают «фундаментального изменения санкционной политики». Он заявил, что санкции в отношении России должны сохраняться, даже если Евросоюзу придется нести из-за этого экономические потери.