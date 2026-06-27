Путин: российским выпускникам присущ ген победителей

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. В своем обращении он сказал, что молодым людям скоро предстоит взять на себя ответственность за страну: продолжить историю ее свершений, творить и созидать. Президент пожелал им успехов.

«Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе — воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос»,— сказал Владимир Путин.

Президент пожелал выпускникам поступить в учебные заведения, в которые они желают попасть. «Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное — найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед»,— сказал президент.