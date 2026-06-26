Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Это следует из заявления правительства африканской страны. Министр коммуникаций Буркина-Фасо Гилберт Уэдраого обвинил Францию в нарушении принципов уважения и невмешательства.
«Более не соблюдаются условия, необходимые для продвижения отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и принципе невмешательства во внутренние дела и национальный суверенитет»,— указано в заявлении Буркина-Фасо (цитата по Burkina 24).
Франция и Буркина-Фасо установили дипотношения в 1960 году. Ранее африканская сторона была частью французской колонии под названием Французская Верхняя Вольта.
Разрыв дипломатических отношений между Буркина-Фасо и Францией является кульминацией длительного процесса ухудшения отношений, который начался с серии военных переворотов в Буркина-Фасо (в 2022 году) и других бывших французских колониях в регионе Сахеля, включая Мали (2021) и Нигер (2023). После прихода к власти военные хунты в этих странах часто разрывали прежние связи с Францией, что приводило к выводу французских войск и послов.
Власти Буркина-Фасо в декабре 2022 года уже требовали отзыва посла Франции Люка Аллада. В январе 2023 года Буркина-Фасо разорвала соглашение, позволявшее французским войскам находиться на её территории, за чем в феврале последовало официальное завершение операции французской армии. Франция, в свою очередь, приостановила помощь Буркина-Фасо.