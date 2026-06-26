Курс доллара. Прогноз на 29 июня–3 июля

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Курс доллара прогнозируется в интервале 76–82 руб./$ На предстоящей неделе ожидается снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, обусловленное завершением цикла налоговых выплат. Это способно сформировать предпосылки для дальнейшего ослабления курса рубля. При этом участники рынка будут ориентироваться на анонсируемые объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила на июль, которые, вероятно, превысят показатели июня,— это может стимулировать спекулятивный спрос на иностранную валюту. Определенным сдерживающим фактором для ослабления курса рубля способна выступить фиксация прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. В текущих условиях курс юаня, по нашим оценкам, сможет закрепиться в районе 11,2–11,8 руб./CNY с тенденцией к приближению к верхней границе коридора. Курс доллара, в свою очередь, прогнозируется в интервале 76–82 руб./$, при этом дополнительную поддержку американской валюте может оказать конъюнктура международного валютного рынка, где прослеживается краткосрочный потенциал роста курса доллара ориентировочно на 4–5%.

Павел Бирюков,

главный экономист Повлиять на рубль могло снижение мировых цен на нефть до $72 за баррель На неделе ослабление рубля ускорилось, а биржевой курс превысил 11,58 руб./CNY впервые с апреля. При этом наблюдается рост оборота торгов во фьючерсе USDRUBF (+25% н/н). Повлиять на рубль могло снижение мировых цен на нефть до $72 за баррель, минимума с начала марта. Ждем, что на следующей неделе курс рубля может скорректироваться и вернуться в диапазон 11,2–11,5 руб./CNY и 76–78 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Мы ожидали ослабления рубля в июне, но не такое быстрое На валютном рынке всплеск волатильности. Пошел повышенный спрос на валюту на фоне топливного кризиса, повреждений НПЗ, падающих цен на нефть, роста эскалации украинского конфликта. Распродажи и маржин-коллы привели к падению в акциях и облигациях и перетоку денег на валютный рынок. Мы ожидали ослабления рубля в июне, но не такое быстрое. В начале июля уйдет предложение валюты от зеркалирующих продаж из ФНБ, к концу месяца придут повышенные налоги под НДД по высоким ценам второго квартала. Ожидаем, что инвестор немного успокоится за выходные и будет менее эмоционально принимать решения. Возможен разворот по курсу на укрепление. До заседания ЦБ еще месяц, но резко выросшая волатильность курса не на руку Банку России. Ждем на следующей неделе доллар в диапазоне 75–80 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Доллар и евро — на уверенных позициях Рубль продолжил снижение, несмотря на близость пика налоговых выплат, который традиционно оказывает поддержку национальной валюте в конце месяца. При этом не на стороне рубля могут оказаться данные по ускорению недельной инфляции. Доллар и евро — на уверенных позициях. Тем временем при оценке курса доллара в фокусе — отчет по инфляции PCE за май, который, как и ожидалось рынком, вырос на 0,4% м/м, инфляция товаров снизилась, а инфляция услуг, напротив, выросла. Среди сигналов стабильности рынка труда США — снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на 12 тыс. человек, что стало минимумом за минувшие четыре недели. В центре внимания — свежие данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета за июнь. Оптимизма евро способна добавить свежая статистика по инфляционным ожиданиям потребителей в еврозоне, которые в мае снизились до минимума последних трех месяцев.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Налоговый период постепенно сходит на нет, лишая рубль поддержки В пятницу рубль оказался под усиленным давлением из-за высокого спроса на валюту. К китайскому юаню он ослаб на 3%, до 11,503 руб./CNY, к доллару США — на 3,8%, до 79,26 руб./$. Налоговый период постепенно сходит на нет, лишая рубль поддержки, а дополнительное давление исходит от падающих цен на нефть, покупок валюты Минфином по бюджетному правилу и спроса со стороны импортеров. На таком фоне курсы могут продолжить движение вверх, к верхним границам диапазонов: 11,5–11,8 руб./CNY, 78–80 руб./$.