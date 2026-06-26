СКР задержал начальника управления Минпромторга по подозрению в коррупции
Сотрудники СКР задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Задержание прошло 26 июня на рабочем месте. Чиновник подозревается в коррупции.
В Минпромторге изданию подтвердили информацию и заявили, что оказывают активное содействие следственным органам. Ведомство подчеркнуло, что Минпромторг придерживается политики нулевой терпимости к подобным правонарушениям.
Управление, которое возглавлял господин Цупрун, занимается разработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в курируемых отраслях промышленности. Также ведомство администрирует несколько программ финансовой поддержки для производителей техники и оборудования.
Задержание Валентина Цупруна по подозрению в коррупции стало не первым подобным инцидентом в Минпромторге. Ранее, в ноябре 2025 года, был арестован директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В феврале 2026 года также стало известно о задержании Бориса Кабакова, занимавшего ранее пост главы департамента судостроительной промышленности и морской техники того же министерства, хотя обвинения против него не были связаны с его текущей работой.
В целом, Следственный комитет России (СКР) активно занимается делами, связанными с коррупцией. За последние 15 лет СКР направил в производство более 31,3 тыс. уголовных дел по налоговым преступлениям, в результате чего было арестовано имущество на 354 млрд рублей, а в доход государства возвращено 600 млрд рублей. По коррупционным делам за этот период арест наложен на имущество на 239 млрд рублей и возмещен ущерб на 87 млрд рублей. Отмечается рост числа коррупционных преступлений в России на 12,3% в 2025 году.