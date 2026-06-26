СКР задержал начальника управления Минпромторга по подозрению в коррупции

Сотрудники СКР задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Задержание прошло 26 июня на рабочем месте. Чиновник подозревается в коррупции.

В Минпромторге изданию подтвердили информацию и заявили, что оказывают активное содействие следственным органам. Ведомство подчеркнуло, что Минпромторг придерживается политики нулевой терпимости к подобным правонарушениям.

Управление, которое возглавлял господин Цупрун, занимается разработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в курируемых отраслях промышленности. Также ведомство администрирует несколько программ финансовой поддержки для производителей техники и оборудования.