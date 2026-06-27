«Мы сделаем свой космический корабль»

В середине 2001 года Маск стал членом Mars Society (Марсианского общества) — некоммерческой организации, цель которой наглядно отражена в ее названии. Проект самого Маска выглядел так — доставить на Марс небольшую герметичную капсулу с питательным гелем и семенами, чтобы вырастить там салат или карликовые сорта сельскохозяйственных культур.

С гелем и семенами проблем не было. Проблема была с ракетой. В 2015 году агентство Bloomberg рассказывало о том, как Маск пытался решить эту проблему.

В конце октября 2001 года Илон Маск отправился в Россию, чтобы купить межконтинентальную баллистическую ракету. Его сопровождали двое. Первый — специалист по разработке аэрокосмической техники Джим Кэнтрелл. Ранее он уже бывал в России, в 1996 году был посажен под домашний арест по обвинению в шпионаже из-за проблем в спутниковом проекте, освобожден благодаря вмешательству вице-президента США Эла Гора. Вторым спутником Маска был Адео Ресси, с которым он вместе учился в Пенсильванском университете. Ресси пытался отговорить приятеля от затеи с ракетой, но безуспешно.

Маск, Кэнтрелл и Ресси встречались с представителями НПО им. С. А. Лавочкина и Международной космической компании «Космотрас». Договориться им не о чем не удалось.

В 2002 году те же трое плюс Майк Гриффин (будущий глава NASA с 2005 по 2009 год) снова отправились в Россию. Четверка встретилась с представителями «Космотраса». Маск спросил, сколько будет стоить ракета. Ему сказали — &8 млн. Он предложил &8 млн за две. Договориться не удалось.

В самолете на обратном пути Маск, сидевший в ряду перед Гриффином и Кэнтреллом, что-то печатал на компьютере. Потом он повернулся к ним, показал дисплей компьютера и сказал: «Эй, ребята, я думаю, мы сами можем построить эту ракету».

14 марта 2002 года была основана компания Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX). 2006–2008 годы — три неудачных запуска созданных SpaceX ракет. 28 сентября 2008 года — четвертый, он же первый удачный запуск. Дальше — быстрый рост, контракты с НАСА, недавнее фантастическое IPO.