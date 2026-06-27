Киборги уже существуют

«Я думаю, что со временем мы, вероятно, увидим более тесное слияние биологического интеллекта и цифрового интеллекта. В основном речь идет о пропускной способности, скорости соединения между вашим мозгом и цифровой версией вас самих, особенно на выходе… Высокоскоростной интерфейс связи с мозгом поможет достичь симбиоза между человеческим и машинным интеллектом и, возможно, решит проблему контроля и проблему полезности». (Выступление Илона Маска на Всемирном правительственном саммите в Дубае, 2017 год).

«Наша цель — записывать и стимулировать импульсы в нейронах, причем делать это на порядки масштабнее, чем все, что было сделано до сих пор, и при этом достаточно безопасно и качественно… Система, даже в версии 1, которую мы сегодня представляем, способна использовать в тысячу раз больше электродов, чем лучшая из существующих систем. И все они работают и на считывание, и на запись… Здесь используются очень тонкие нити — примерно одна десятая площади поперечного сечения человеческого волоса…

Для этого… нужен робот, потому что все очень маленькое и требует высокой точности. Кроме того, нельзя прокалывать кровеносные сосуды. Робот смотрит… через микроскоп и вводит каждый электрод отдельно, обходя сосудистую сеть, то есть любые кровеносные сосуды, и следит за тем, чтобы все было введено без травмы или с минимальной травмой…

Интерфейс между чипом и внешней системой — беспроводной. То есть из вашей головы не торчат никакие провода. Это очень важно. По сути, это Bluetooth-соединение с вашим телефоном. Правда, нам придется следить за обновлениями в App Store, чтобы не возникло проблем с драйвером.

Мы надеемся, что, если все пойдет по плану, устройство будет установлено человеку до конца следующего года». (Выступление Илона Маска на презентации Neuralink, 2019 год).

«Первый продукт @Neuralink позволит человеку с параличом пользоваться смартфоном силой мысли быстрее, чем тому, кто использует большие пальцы». (Твит Илона Маска в Twitter, июнь 2021 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноланд Арбо — первый человек, которому был имплантирован нейроинтерфейс Neuralink

Фото: @RationalOptimistPod Ноланд Арбо — первый человек, которому был имплантирован нейроинтерфейс Neuralink

Фото: @RationalOptimistPod

«Вчера первому человеку имплантировали устройство от @Neuralink, и он хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных импульсов». (Пост Илона Маска в соцсети Х, январь 2024 года).

«Они решают основные неврологические проблемы, с которыми сталкиваются люди. Если у них повреждены нейроны в спинном мозге или шее, как в случае с нашими первыми двумя пациентами, то, очевидно, первоочередной задачей является устранение фундаментальных повреждений нейронов в спинном мозге, шее или самом головном мозге. Поэтому наш второй продукт называется Blindsight, он позволяет людям, которые полностью слепы, потеряли оба глаза или зрительный нерв, или просто совсем не видят, видеть, напрямую активируя нейроны в зрительной коре.

Итак, мы начинаем с основ, поэтому это относительно простые вещи, такие как устранение повреждений нейронов. Это также может помочь при шизофрении, если у людей бывают какие-либо приступы, это может помочь и в этом случае. Это может помочь с памятью. Так что, если хотите, это своего рода дерево технологий. У вас есть основы. Вы должны освоить грамоту, прежде чем сможете создать “Властелина колец’’». (Интервью Илона Маска для подкаста Лекса Фридмана, 2024 год).

«Компания Neuralink начнет крупномасштабное производство устройств с интерфейсом “мозг-компьютер” и перейдет к оптимизированной, практически полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году». (Пост Илона Маска в соцсети Х 31 декабря 2025 года).