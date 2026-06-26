Концерт «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону перенесли в целях безопасности

Концерт «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону, запланированный на 27 июня, перенесли на сентябрь по просьбе оперштаба региона. Решение принято для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба музыкального коллектива.

«Мы понимаем и принимаем это решение. Мы живем в непростое время, особенно здесь, на юге, и безопасность важнее любого концерта»,— указано в сообщении на странице «Руки Вверх!» во «ВКонтакте».

Концерты в Ростове-на-Дону пройдут 24, 25, 27 и 28 сентября во Дворце спорта. Купленные билеты можно будет обменять на новые даты. Остальные концерты тура «Руки Вверх!» в Волгораде (4 июля), Москве (25 и 26 июля) и Санкт-Петербурге (31 октября) пройдут по расписанию.

В ночь на 26 июня над Ростовской областью было уничтожено 15 беспилотников, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.