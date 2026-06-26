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Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 100% за введение налога на цифровые услуги США

США будут облагать 100-процентными пошлинами товары из европейских стран, которые введут налог на американские цифровые услуги, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме того, США в качестве ответной меры прекратят любые торговые соглашения с этими странами.

Фото: Jacquelyn Martin, AP

Фото: Jacquelyn Martin, AP

«Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы действительно сделать это»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В 2019 году Франция установила налог в размере 3% на доходы от цифровых услуг, получаемые компаниями с выручкой более €25 млн в республике и €750 млн по всему миру. На прошлой неделе президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что не намерен отменять налог, несмотря на давление со стороны властей США.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Угрозы Дональда Трампа ввести таможенные пошлины в 100% на товары из европейских стран, которые внедряют налог на цифровые услуги американских компаний, являются частью его более широкой торговой политики, характеризующейся протекционизмом. В целом, он рассматривает пошлины как инструмент переговоров и заявлял, что отмена этих мер приведет к «экономическому краху» США. Он неоднократно использовал угрозы введения или повышения пошлин в отношении различных стран, включая Китай, Канаду и Мексику.

Еврокомиссия уже ранее рассматривала возможность увеличить импорт сельскохозяйственной и оборонной продукции из США, чтобы сократить торговый профицит и наладить сотрудничество с Дональдом Трампом. Однако она также заявляла о готовности к «разрушительным сценариям» и обещала оперативно и решительно реагировать на необоснованные меры США. В прошлом Евросоюз рассматривал введение ответных пошлин на американские товары в ответ на ограничения, введенные США. Эти действия вписываются в общую картину «торговых войн», которые, по прогнозам, могут привести к замедлению роста мировой торговли и глобальной экономики.

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