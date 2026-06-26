Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 100% за введение налога на цифровые услуги США
США будут облагать 100-процентными пошлинами товары из европейских стран, которые введут налог на американские цифровые услуги, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме того, США в качестве ответной меры прекратят любые торговые соглашения с этими странами.
Фото: Jacquelyn Martin, AP
«Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы действительно сделать это»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
В 2019 году Франция установила налог в размере 3% на доходы от цифровых услуг, получаемые компаниями с выручкой более €25 млн в республике и €750 млн по всему миру. На прошлой неделе президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что не намерен отменять налог, несмотря на давление со стороны властей США.
Угрозы Дональда Трампа ввести таможенные пошлины в 100% на товары из европейских стран, которые внедряют налог на цифровые услуги американских компаний, являются частью его более широкой торговой политики, характеризующейся протекционизмом. В целом, он рассматривает пошлины как инструмент переговоров и заявлял, что отмена этих мер приведет к «экономическому краху» США. Он неоднократно использовал угрозы введения или повышения пошлин в отношении различных стран, включая Китай, Канаду и Мексику.
Еврокомиссия уже ранее рассматривала возможность увеличить импорт сельскохозяйственной и оборонной продукции из США, чтобы сократить торговый профицит и наладить сотрудничество с Дональдом Трампом. Однако она также заявляла о готовности к «разрушительным сценариям» и обещала оперативно и решительно реагировать на необоснованные меры США. В прошлом Евросоюз рассматривал введение ответных пошлин на американские товары в ответ на ограничения, введенные США. Эти действия вписываются в общую картину «торговых войн», которые, по прогнозам, могут привести к замедлению роста мировой торговли и глобальной экономики.