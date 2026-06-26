Топливо скорректировало коттеджный спрос

Близость к столице стала важным фактором при аренде загородного дома из-за дефицита бензина. Об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. При этом спрос на краткосрочный съем коттеджа в Подмосковье за год не изменился, а его стоимость, по данным «Авито Путешествия», в среднем составила 11 тыс. руб. в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В популярных направлениях ценник чуть выше, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

«Стоимость изменилась несущественно, но люди стали снимать дома на меньшие сроки. Если раньше бронировали на пять дней и неделю, то сейчас закрывают потребность выходных или будних дней. До 20 тыс. руб. до ЦКАД можно найти достойные предложения. Минское шоссе, Новая Рига, Пятницкое, Ленинградское, Дмитровское — эта часть Москвы наиболее любима. Здесь новые поселки в формате барнхаусов, каркасники с панорамным остеклением для отдыха — они сегодня манят даже молодежь.

Помесячная аренда на короткий срок обойдется в районе 100 тыс. руб. Единственное — многие корректируют выезды за город исходя из ситуации с топливом. Почему снимали ближе к Москве? Чтобы регулярно ездить. А теперь люди задумываются, как часто можно выехать на дачу, и корректируют график.

Но отказываться от загородной жизни пока не готовы».

Однако клиенты стали меньше задерживаться в коттеджах: сроки аренды сократились до пары дней. Арендовать на лето дачу в премиум-сегменте стало сложнее из-за низкого предложения, говорит директор компании по загородной недвижимости Life Сергей Колосницын:

«В высоком сегменте запросов достаточно, но предложений почти нет. Все, что на рынке, не устраивает клиентов по многим показателям. Это не столько связано со стоимостью — в основном требуется капремонт. В сегменте от 500 тыс. и выше предложений крайне мало. На многие дома уже очередь. Это только Подмосковье. Есть небольшой спрос на севере Москвы — сезонный, связанный с водохранилищами. На лето в этом сегменте сдавать не хотят: после лета надо вкладываться в косметический ремонт. Все хотят арендатора на год и более».

Впрочем, часть арендаторов премиального жилья сталкиваются с дефицитом спроса. Те, кто снял коттедж на долгий срок, стали отказываться от сделок, говорит владелец компании «АИМ» Илья Менжунов:

«Некоторые стали расторгать договоры. Например, заключенный на два года — съехали через год. Другие попросили расторгнуть даже со штрафными санкциями через восемь месяцев. Если начало сезона было отмечено оживлением, то сейчас на рынок вышли объекты, освободившиеся от предыдущих арендаторов. Мы снизили цену на 10% относительно прошлого года. Причины называют разные, но в основном это экономия.

Сложнее сдавать стало три объекта. Два в престижных локациях на Рублево-Успенском шоссе — один за 1 млн руб. в месяц, другой — 2,5 млн. Еще один «трудный» объект в Куркино. В 2025 году мы выставили дом площадью 720 кв. м в идеальном состоянии: клееный брус, полная меблировка, участок 4 га. За три недели семь семей заинтересовались. Ставка — 1,4 млн руб. в месяц. В 2026 году поставили ту же цену, но за три недели получили только один звонок.

Снизили стоимость до 1,25 млн — сдать не можем уже больше месяца».

За год подмосковные дачи на вторичном рынке подорожали на 5,5%. В среднем загородный дом в области можно купить за 10,8 млн руб., пишет РБК со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

Егор Парфенов