Брокеры остались без шортов

В последнюю полноценную рабочую неделю июня индекс Московской биржи показал рекордное снижение за восемь месяцев, потеряв почти 6%. Падение могло быть более значительным, если бы ЦБ не наказал крупного брокера за нарушения указов президента по работе с заблокированными российскими акциями, принадлежащими нерезидентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Последнюю полноценную неделю июня 2026 года индекс Московской биржи едва не завершил на трехлетнем минимуме. В ходе торгов он достигал отметки 2203,25 пункта, минимального значения с февраля 2023 года. Однако инвесторов как подменили после того, как Банк России объявил об аннулировании депозитарной лицензии у «Алор+», одного из крупнейших российских брокеров (по оценке “Ъ”, по итогам 2025 года занимал 7-е место по объему выручки от профильных услуг). Претензии регулятора касались исполнения требований указов президента РФ, затрагивающих работы с иностранными кредиторами и инвесторами, а также неоднократного в течение года неисполнения предписаний регулятора. В «Алор+» заявили, что «временные ограничения могут затронуть обслуживание розничных клиентов», активы которых будут переведены на «обслуживание в другой депозитарий». Работа с институциональными клиентами «сохраняется в полном объеме, поскольку их обслуживание осуществляется через специализированный депозитарий».

Как правило, такие административные решения слабо отражаются на фондовом рынке.

Однако не в этот раз — котировки взметнулись вверх, а индекс IMOEX в течение часа прибавил 5% и достиг отметки 2323 пункта. Объем сделок превысил 50 млрд руб.

По словам управляющего крупным фондом акций, «давно ходили слухи, что заблокированные российские ценные бумаги, которые были у иностранных инвесторов, просачиваются в рынок, оказывая давление на котировки». В частности, по данным ЦБ, нерезиденты выступали нетто-продавцами акций на вторичном рынке в апреле—мае (совокупно на 11,8 млрд руб.). Сопоставимые объемы продаж в эти месяцы показывали и небанковские финансовые организации, системно значимые банки, доверительные управляющие.

В таких условиях брокеры, через которых проводились такие операции, могли массово открывать короткие позиции. Как поясняет портфельный управляющий другой крупной УК, произошедший отскок — «это шорт-сквиз (массовое закрытие коротких позиций.— “Ъ”), который начался по всему спектру "голубых фишек"».

Такие позиции могли «не закрываться длительное время, так как ценные бумаги падали в цене почти без отскоков», отмечает собеседник “Ъ”. Теперь часть таких позиций могла быть выбита решением Банка России.

Как отмечает управляющий крупным фондом акций, административные шаги в отношении ряда профучастников «вселяют надежду, что начали наводить порядок на рынке, а значит, такие продажи уменьшатся», отмечает он.

Тем не менее итоговый результат недели оказался худшим с октября 2025 года — индекс потерял почти 6%, остановившись на отметке 2285,61 пункта.

Слабость российского фондового рынка определялась не только действиями нерезидентов. Как указывает инвестиционный банкир Илья Сушков, инфляция замедляется недостаточно устойчиво, а значит, цикл снижения ставки будет медленнее, чем ожидалось еще весной. Кроме того, прогнозы по росту ВВП на 2026 год выглядят скорее как стагнационные, чем как история восстановления, отмечает эксперт. Вдобавок к этому высокий дефицит бюджета усиливает опасения «новых налоговых решений, давления на дивидендные потоки госкомпаний и роста предложения ОФЗ, что дополнительно конкурирует с рынком акций за рублевую ликвидность», отмечает господин Сушков.

Как считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, доминирующую роль в падении рынка в последние дни сыграла геополитика, когда «страны G7 подтвердили приверженность к усилению поддержки Украины и планам повысить экономическое и военное давление на Россию». Другим фактором стали «ястребиные» итоги заседания ЦБ 19 июня, когда ключевая ставка была снижена всего на 25 базисных пунктов и регулятор также ужесточил прогнозы из-за проинфляционных факторов в России.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин считает, что действия инвесторов носят преимущественно эмоциональный характер, закладывая в цены ряд наиболее негативных сценариев.

При этом «продажи идут с опережением реальных изменений в макрокартине, что характерно для коррекций, движимых настроениями, а не пересмотром оценок», отмечает он.

В целом факторы поддержки остаются чрезвычайно слабыми. «Это перепроданность рынка, низкие мультипликаторы, возможное реинвестирование дивидендов в июле, а также ослабление рубля, что для устойчивого разворота недостаточно»,— указывает Илья Сушков. Наталья Малых не исключает, что на следующей неделе индекс может снизиться до 2100–2150 пунктов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин