Путин поручил сделать премию «Слово» международной

Президент Владимир Путин дал поручение преобразовать Национальную литературную премию «Слово» в международную. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За реализацию отвечают МИД России, Минцифры, Минфин, Союз писателей России и Российский книжный союз. Им предстоит поэтапно провести преобразование. В ходе работы нужно расширить географию премии. Также необходимо обеспечить ее ежегодное финансирование.

Национальная литературная премия «Слово» — это ежегодная награда, учрежденная в 2024 году. Ее цель — поиск и поощрение авторов, чьи произведения отличаются высоким художественным уровнем, отвечают на вызовы времени и утверждают высокие смыслы и традиционные духовно-нравственные ценности отечественной литературы и общественной жизни. Она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

В 2026 году:в номинации «Проза» в категории «Мастер» победу одержал Захар Прилепин за роман «Тума». В категории «Молодой автор» (18--27 лет) лауреатом стала Варвара Заборцева со сборником повестей и рассказов «Береги косу, Варварушка». В номинации «Поэзия» в категории «Мастер» победителем признан Игорь Волгин за сборник «Прикосновенный запас». В категории «Молодой автор» награду получил Амир Сабиров за поэму «Ноябрь».