Борисоглебск в Воронежской области стал побратимом Бобруйска

В рамках XIII Форума регионов Беларуси и России в Минске было заключено побратимское соглашение между городом Борисоглебском в Воронежской области и Бобруйском в Могилевской области. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бобруйск — город областного подчинения в Республике Беларусь, административный центр Бобруйского района Могилевской области. Седьмой по численности населения и площади город страны, наиболее крупный центр областного подчинения. Расположен на реке Березине в 145 км от Минска и 115 км от Могилева.

В облправительстве отметили, что «с каждым годом сотрудничество Воронежской области и Беларуси продолжает укрепляться». Промышленники региона взаимодействуют с белорусскими предприятиями по таким направлениям, как производство нефте- и газоперерабатывающего оборудования, химическая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение. Сотрудничают с белорусскими партнерами также воронежские предприятия радиоэлектронной отрасли.

По данным региональных властей, на форуме было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и ГК «БелИнжиниринг». Подписи под документом поставили первый вице-премьер облправительства Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать «дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона».

Как сегодня сообщал «Ъ-Черноземье», в рамках форума председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова дали символический старт строительству в Воронеже нового стадиона на месте снесенного Центрального стадиона профсоюзов.

Денис Данилов