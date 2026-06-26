Президент подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда

Владимир Путин 26 июня подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда, в юрисдикцию которого передаются вопросы осуществления правосудия в отношении дислоцированных на территории региона воинских частей и формирований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Организационные мероприятия, связанные с созданием инстанции, доверены Судебному департаменту при Верховном суде РФ. Ранее вопросы правосудия в отношении войск на территории Белгородской области относились к ведению Курского гарнизонного суда. Решение о дне начала деятельности Белгородского военного суда будет принято президиумом 2-го Западного окружного военного суда.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» 10 июня, штатная численность Белгородского гарнизонного военного суда составит 24 человека: пять судей, 14 работников аппарата, а также пять сотрудников охраны и обслуживания. На первоначальном этапе его предполагают разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода. В перспективе планируется подобрать отдельное здание из объектов федеральной собственности.

Белгородский гарнизонный суд работал до 2007 года, но был упразднен на фоне снижения нагрузки. Решение о его восстановлении принято в связи с существенным ростом нагрузки на Курский гарнизонный военный суд.

Денис Данилов