Права останутся в России

Уехавших из России наследников авторских прав могут ограничить в возможности распоряжаться судьбой произведения. Такую перспективу обсудили участники Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По мнению сторонников меры, среди которых оказался министр юстиции Константин Чуйченко, она необходима для обеспечения публичного доступ к произведениям культуры и сведения к минимуму влияния геополитических ограничений на сферу интеллектуальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр юстиции Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Министр юстиции Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О том, что он считает возможным ограничение прав наследников известных авторов в случае их отказа предоставить разрешение на использование в России того или иного произведения, министр юстиции заявил, подводя итоги состоявшейся на ПМЮФ дискуссии. Тему задал глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, рассказав, что Театр Табакова не может получить от живущих в США наследников драматурга Александра Володина разрешение на постановку его пьесы: они считают некорректным давать права в условиях сегодняшней ситуации, посетовал народный артист.

Развивая мысль, господин Машков привел аналогию. В России действует строгий закон о вывозе культурных ценностей: иконы, картины и старинные рукописи беспрепятственно за границу не заберешь — это общее достояние, и государство его охраняет. Но почему же подобная защита не распространяется на литературные произведения? Почему наследник, который даже не является автором, может распоряжаться произведением как своей личной собственностью и запрещать к нему доступ? Более того, у него есть возможность продать право на наше наследие в недружественные страны, сокрушался актер.

У юристов нашлись способы решения этой проблемы. Зампред Верховного суда Белоруссии Ирина Тылец рассказала, что в законодательстве республики недавно появилась норма о принудительной лицензии. Она выдается госоргану на определенное произведение, если этого требует проект, имеющий государственное, историческое или идеологическое значение. Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрей Кричевский напомнил, что принудительная лицензия довольно широко используется в промышленности, однако применительно к авторскому праву такого опыта нигде, кроме Белоруссии, пока нет. Несколько лет назад эта мера обсуждалась в администрации президента России, но тогда ее посчитали «опасной», добавил господин Кричевский.

Теперь же ситуация такова, что может пострадать государство с его ценностями, предупредил Константин Чуйченко. «Сейчас кто-нибудь возьмет и скупит все права у наследников — думаю, что это не такие большие деньги,— и произведет тотальное запрещение»,— припугнул он. По словам министра, необходим поиск нового баланса интересов: «Никто не говорит, что нужно поражать авторов в правах. Но нужно создавать механизмы, которые позволят обществу получать удовольствие и государству позволят продвигать взгляды и в некотором смысле определенные убеждения. Тем более в то время, в которое мы живем».

Министр добавил, что пока не готов обсуждать конкретный механизм — будет ли это административный судебный порядок, введение принудительной лицензии или наследование ограничат исключительно имущественными правами, которые позволят получать только сборы и отчисления. Вопрос уже поднимался на Совете при президенте по культуре, поэтому в ближайшее время следует ожидать поручения президента, резюмировал Константин Чуйченко, и тогда станет понятно, кто будет заниматься его реализацией и в каком ключе.

Анастасия Корня