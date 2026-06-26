«Мышление надо менять»

«С одной стороны, они глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее», — Александр Бастрыкин настаивает на снижении возраста привлечения подростков к уголовной ответственности до 12 лет. Руководитель Следственного комитета подверг критике нынешнюю систему школьного воспитания и предложил возродить октябрят, пионерию и комсомол. Выступление главы СК несколько раз прерывалось аплодисментами зала. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в эффективности методов из прошлого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Выступления Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме нередко бывают яркими, блещут красивыми фразами и изобилуют критикой в адрес различных ведомств. Нынешнее не стало исключением. Глава СК выступил с резонансной лекцией о подростковой преступности. Обращаясь к представителям Минобразования, Минпросвещения и Росмолодежи, Александр Иванович заявил буквально следующее: «Не обижайтесь, товарищи, но никакого толку от вашей работы нет».

По его мнению, нынешняя патриотическая воспитательная система никуда не годится — это сплошь отписки и показуха. Например, «Движение первых» никто не знает. Выход глава СК нашел в возвращении к СССР: к пионерам, октябрятам и комсомолу. Главный следователь страны процитировал строки из знаменитой советской песни «И вновь продолжается бой», а также продекламировал стихотворение собственного сочинения, которое начинается словами «Хочу обратно в Союз». Все это было встречено продолжительными аплодисментами.

А теперь серьезно. Преступность среди несовершеннолетних действительно растет — Бастрыкин привел соответствующие цифры. Главное: она становится более жесткой и жестокой. Учащаются нападения на школы и приготовления к ним. Есть проблема травли учеников — нынче это называется моббинг. Плюс ко всему, такие проблемы нередко замалчиваются администрацией учебных заведений. Следственный комитет предлагает снизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. Сейчас подростки привлекаются с 16 лет, при тяжких преступлениях — с 14.

Александр Иванович абсолютно прав: проблема есть, и решать ее нельзя только карательными методами. Относительно того, что в советские годы было лучше, вопрос спорный. Просто технический прогресс существенно расширил возможности, в том числе для преступности. Проблема в том, что бороться с этим злом продолжают теми же старыми советскими методами — изменились лишь названия, суть осталась та же. Мышление надо менять, переводить его на уровень будущего, а не прошлого. Тогда и решение, глядишь, найдется.

А пионерия, комсомол, октябрята — это, конечно, хорошо. Но травля учеников была и в те годы. Не было, правда, интернета, но агрессия выплескивалась на улицы. Если сейчас отменить связь, вся история может повториться. И неизвестно, будет ли от этого лучше. Предложенные Бастрыкиным «Уроки мужества» также не помешают. Главное, чтобы и они не пали жертвой бюрократического и формального подхода.

Дмитрий Дризе