Жасмин и Илан Шор выделили еще 250 млн руб. на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане

Народная артистка России Жасмин и ее супруг, предприниматель Илан Шор, 25 июня посетили Махачкалу, где встретились с врио главы Дагестана Федором Щукиным и семьями, пострадавшими от разрушительного наводнения, сообщает пресс-служба певицы. Во время визита обсуждались восстановительные работы и наиболее острые проблемы затопленных районов. Руководство региона обратило внимание на критическую ситуацию с обеспечением питьевой водой в нескольких селах.

Как сообщил Илан Шор по итогам встречи, семья приняла решение направить дополнительно 250 млн руб. на ликвидацию последствий стихии. Средства будут направлены в том числе на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры. Приоритетной задачей названо создание системы питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, где жители до сих пор вынуждены пользоваться привозной бутилированной водой.

Особое внимание Жасмин и Илан Шор уделили решению жилищных проблем. Первые 15 семей уже получили адресную помощь: восемь семей из Махачкалы в ближайшее время заедут в приобретенные на средства певицы квартиры. Для семи семей из города Мамедкала Дербентского района начали строить новые дома. Участки полностью расчищены, возведены фундаменты. Завершить строительство планируется к 1 сентября. Общая площадь нового жилья превысит 700 кв. м.

Помимо этого, Жасмин профинансировала ремонт домов для 22 пострадавших семей и оплатила для них аренду временного жилья, а также приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы. Ранее супруги уже объявляли о выделении 250 млн руб. на помощь пострадавшим. Средства направили тем гражданам, у которых отсутствуют правоустанавливающие документы на утраченное жилье, — таким гражданам сложнее проходит процедуру получения государственных компенсаций.