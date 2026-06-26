АЛРОСА приостановит горные работы на предприятии «Севералмаз»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о приостановке горных работ на «Севералмазе» является частью более широкой стратегии АЛРОСА по оптимизации затрат и повышению эффективности в условиях кризиса алмазной отрасли. Компания рассматривала возможность приостанавливать производство на наименее рентабельных участках ещё в 2024 году. Эти меры позволяют сократить прямые затраты и высвободить средства из себестоимости, а также поддержать финансовую устойчивость.

Алмазодобывающая отрасль находится в кризисе уже более двух лет, что проявляется в снижении цен и спроса на алмазы. Например, чистая прибыль АЛРОСА снизилась на 77,4% в 2024 году, а выручка сократилась почти на 26%. Мировая добыча алмазов по итогам 2025 года достигнет минимальных объемов за последние 20 лет, и ожидается, что запасов экономически рентабельных алмазов при текущем уровне добычи хватит приблизительно на 20 лет. Для поддержания рынка АЛРОСА и другие крупные производители, такие как De Beers, сокращают добычу. В 2025 году АЛРОСА сохранила производственный план на уровне 29 млн карат, хотя изначально в 2024 году планировалось добыть 33 млн карат.

Кризис усугубляется и международными санкциями против российских камней. С 1 января 2024 года Евросоюз ввел запрет на прямой импорт российских алмазов, а с марта стали ограничивать ввоз камней, обработанных в третьих странах. Эти ограничения повлияли на традиционные центры торговли алмазами, такие как бельгийский Антверпен. В ответ на падение спроса и санкции, АЛРОСА ранее, в 2023 году, по запросу индийских властей приостанавливала продажи алмазов на два месяца во избежание затоваривания рынка. Министерство финансов России также временно приостановило массовые закупки алмазов у АЛРОСА в госрезерв, считая, что компания справляется самостоятельно.

В условиях нестабильности алмазного рынка АЛРОСА диверсифицирует свой бизнес, рассматривая, например, извлечение попутного золота при добыче алмазов и приобретая золотодобывающие активы. В 2024 году компания приобрела у «Полюса» Дегдеканское золоторудное месторождение с балансовыми запасами в 38 тонн золота.